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FRANCE

Real Madrid : Ester Exposito balance sur Kylian Mbappé !

Par Bastien Aubert - 1 Avr 2026, 00:00
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Les rumeurs d’une romance entre Kylian Mbappé et Ester Exposito prennent un nouvel élan : la jeune actrice s’est exprimée publiquement pour la première fois, entre sourire et discrétion.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations sur une relation entre Kylian Mbappé et Ester Exposito s’enflamment. Les deux stars ont été vues ensemble à Paris puis à Madrid, attisant l’intérêt des médias et des fans. Hier soir, lors du concert de Rosalia, Ester Exposito a été interrogée sur son lien avec le capitaine de l’équipe de France. Sa première réaction officielle a été mêlée de mystère et de complicité.

Entre football et complicité

Interrogée sur son intérêt pour le football, elle a reconnu avec franchise : « Pour être honnête, pas vraiment. » Pour le match du derby espagnol au Santiago-Bernabéu, elle a ri avant d’ajouter : « Le match était bon. » Puis, questionnée sur la note qu’elle attribuerait à KM10, elle a esquivé, mais son grand sourire a suffi aux observateurs pour y lire une certaine complicité.

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Une réponse mesurée mais claire

Quand un journaliste a évoqué le couple potentiel, elle a simplement répondu : « Je ne dirai rien, alors… » Mais elle a confirmé être « super » heureuse, envoyant ainsi un message subtil mais positif aux fans qui suivent cette histoire.

Un début d’officialisation ?

Entre discrétion et petits signes, Ester Exposito laisse entendre que la relation pourrait bien être réelle, tout en conservant sa part de mystère. Les prochaines apparitions publiques pourraient lever le voile sur ce couple très médiatisé.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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