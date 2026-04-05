FC Nantes : Halilhodžić au plus mal en pleine nuit, la défaite contre Strasbourg l’a plombé

Avant le choc du FC Nantes face à Metz, Vahid Halilhodzic s’est confié sur la défaite contre Strasbourg il y a deux semaines, et la nuit difficile qui a suivi…

À moins de 24 heures d’un match qui pourrait déterminer l’avenir du FC Nantes en Ligue 1, l’entraîneur Vahid Halilhodzic a livré une déclaration forte, entre émotion et réalisme. Alors que les Canaris se déplacent ce dimanche à Metz, dans un duel capital pour le maintien, le technicien n’a pas caché l’impact psychologique de la situation sur lui-même… qui l’a fait ruminer en pleine nuit.

« Pour moi, ça a été très difficile (la défaite contre Strasbourg). Je me suis promené en bas de là où j’habite en ce moment, à 2 h du matin, tout seul. J’avais mis beaucoup d’énergie sur ce match, je voulais créer une dynamique de victoires. Je n’ai pas non plus dramatisé, mais expliquer les choses. Si on ne gagne pas les prochains 3 matchs, ce sera difficile. Pour moi, c’est l’un des matchs les plus importants de l’histoire du FC Nantes. »

Cette sortie, rare par sa sincérité, illustre la pression qui pèse sur les épaules du club 17ᵉ de Ligue 1, qui lutte pour éviter la relégation à l’issue de la saison.

Une saison sous tension

Depuis sa nomination fin mars pour tenter de sauver le club, Halilhodzic n’a cessé de marteler l’urgence des résultats. Le déplacement à Metz, lanterne rouge du championnat, est perçu comme un rendez-vous crucial dans la quête du maintien.

Le FC Nantes doit enchaîner les points dans les prochaines journées pour rester dans la course, et l’entraîneur bosnien le sait : « Si on ne gagne pas les prochains trois matchs, ça va être très difficile ». Une déclaration qui traduit l’état d’esprit d’un groupe sous pression, mais également la détermination d’un coach prêt à tout pour maintenir les Canaris en Ligue 1.

Un message d’unité et d’exigence

Au-delà de la simple analyse sportive, Halilhodzic a voulu adresser un message fort à ses joueurs et aux supporters : la victoire n’est pas seulement une nécessité mathématique, mais un impératif mental. L’ancien international, connu pour son franc-parler, a notamment insisté sur la communication et l’état d’esprit comme facteurs clés pour renverser la tendance.

Ce dimanche, le FC Nantes ne joue pas seulement trois points, mais peut-être une partie de son avenir en Ligue 1. Une échéance que Halilhodzic qualifie lui-même d’historique, tant pour le club que pour sa propre aventure sur le banc nantais.