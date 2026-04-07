À LA UNE DU 7 AVR 2026
[00:00]ASSE : Manon Stassin enflamme les supporters avec le maillot des Verts
[23:00]FC Nantes : après Metz, Halilhodžić a épinglé un joueur qui lui a désobéi frontalement
[22:43]ASSE : Le Mans continue de mettre la pression aux Verts
[22:28]PSG Mercato : la concurrence grandit pour cette piste à 45 M€
[21:58]OL : Fonseca a égalé un coach moqué partout, notamment au FC Nantes
[21:33]FC Barcelone : Yamal en avait bien contre un Blaugrana face à l’Atlético !
[21:07]FC Nantes : les Canaris ont chipé un supporter emblématique de l’OM
[20:45]Stade Rennais Mercato : après Jacquet, un autre grand d’Europe vise un défenseur rouge et noir
[20:19]PSG : un cauchemar de l’OM et du FC Nantes pour arbitrer contre Liverpool
[19:46]OM : tension entre Beye et Benatia pour un joueur
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Manon Stassin enflamme les supporters avec le maillot des Verts

Par Bastien Aubert - 7 Avr 2026, 00:00
💬 Commenter
Lucas Stassin (ASSE)

Manon Stassin a encore frappé. En enfilant le maillot de l’ASSE sur Instagram, la sémillante sœur de Lucas Stassin (21 ans) a déclenché une véritable vague d’amour chez les supporters stéphanois.

Il suffit parfois d’un simple cliché pour mettre tout le monde d’accord. Et Manon Stassin l’a parfaitement compris. Très active sur les réseaux sociaux, la sœur de l’attaquant de l’ASSE Lucas a une nouvelle fois fait sensation en publiant plusieurs photos d’elle… vêtue du maillot des Verts.

« Trop belle, encore plus avec ce maillot »

Résultat immédiat : une avalanche de réactions. En quelques heures, les commentaires se sont multipliés sous sa publication, entre compliments et déclarations enflammées. « Une vraie beauté », « Ma star », « Le vert te va si bien ». « Trop belle, encore plus avec ce maillot », « La plus belle »… Les supporters n’ont pas caché leur admiration.

Manon Stassin, le nouveau soleil de Saint-Étienne 

Au-delà du simple buzz, cette apparition renforce aussi le lien entre la famille Stassin et les fans stéphanois. Lucas brille sur le terrain, Manon fait sensation en dehors : un duo qui ne laisse personne indifférent. Dans un contexte parfois tendu autour des performances de l’ASSE, ce genre de moment apporte une touche de fraîcheur et de légèreté qui fait du bien aux supporters. Et visiblement, ils en redemandent.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot