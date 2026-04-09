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FRANCE

Revue de presse espagnole : le FC Barcelone crie au scandale arbitral après l’Atlético Madrid 

Par Bastien Aubert - 9 Avr 2026, 10:40
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Pau Cubarsi (FC Barcelone)

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 9 avril 2026. Le FC Barcelone est remonté après sa défaite à dix contre onze contre l’Atlético Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions au Camp Nou (0-2).

AS : « Pur art »

AS revient sur la solide victoire de l’Atlético Madrid au Camp Nou contre le FC Barcelone (0-2), qui crie au scandale arbitral suite au rouge de Pau Cubarsi en fin de première mi-temps. « Je ne comprends pas à quoi diable sert la VAR, fulmine Hansi Flick très en colère. Déjà, je ne suis pas sûr que Cubarsi le touche. Et comment se fait-il que ce ne soit pas une main de Marc Pubill ? Pourquoi le VAR n’est-elle pas intervenue si l’erreur de l’arbitre est claire ? C’est un penalty et un deuxième carton jaune pour Pubill, donc rouge. »

MARCA : « L’Atlético tisse sa toile comme une araignée »

Marca salue la prestation de Julián Álvarez, auteur d’un sublime coup-franc sur le 0-1. « L’expulsion a conditionné le match et nous avons eu de belles occasions. Il n’y a rien à se reprocher. L’infériorité a conditionné la suite », a pesté Ronald Araujo après la rencontre.

SPORT : « Oui, on peut ! »

Malgré la défaite, le vestiaire du FC Barcelone n’était pas totalement abattu et croit dur comme fer à une remontada la semaine prochaine à Madrid. « Orgueil, honte et remontada », a-t-on ainsi pu entendre en interne.

MUNDO DEPORTIVO : « Punis »

Si le Barça comptera deux buts de retard à Madrid, le Real Madrid devra aussi créer l’exploit à Munich après sa défaite face au Bayern. Là aussi, on y croit dur comme fer selon les informations d’El Chiringuito.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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