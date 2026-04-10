Avec sa compagne Pauline, enceinte, Jonathan Clauss a profité de la récente trêve internationale pour se ressourcer en Italie.

En pleine saison avec l’OGC Nice, Jonathan Clauss a choisi de couper pendant la trêve internationale loin de la pression du terrain. Direction l’Italie, et plus précisément San Remo, pour une escapade placée sous le signe de la détente. Aux côtés de sa compagne Pauline, le latéral niçois a profité du soleil et d’un moment hors du temps.

Une annonce pleine d’émotion

Mais ce voyage n’était pas anodin. Sur les réseaux sociaux, Pauline a partagé une photo accompagnée d’une légende qui a fait sourire : « Escapade italienne : pour une fois que mon ventre rond n’est pas dû aux pizzas ». Un message léger, mais qui confirme une grande nouvelle : le couple attend son premier enfant. Une étape importante dans la vie de Jonathan Clauss, qui s’apprête à découvrir un nouveau rôle loin des terrains.

Retour à Nice, place à la suite

Depuis cette parenthèse italienne, le joueur est revenu à Nice, où il a repris le fil de sa saison avec l’OGC Nice. Mais désormais, un autre événement majeur occupe aussi ses pensées. Entre performances sportives et vie personnelle, Clauss vit une période charnière. Et nul doute que cette future paternité pourrait lui apporter une motivation supplémentaire pour briller sur les pelouses de Ligue 1.