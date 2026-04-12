ASSE : Stassin a totalement contredit Montanier après Dunkerque

Buteur face à Dunkerque, Lucas Stassin est bel et bien de retour à l’ASSE, et il s’est même permis une petite désobéissance à Philippe Montanier.

Après la victoire de l’ASSE face à Dunkerque (2-1) à Geoffroy-Guichard lors de la 30e journée de Ligue 2, Lucas Stassin a livré un discours très lucide sur la rencontre… et sur la situation au classement.

Dans une déclaration à chaud, l’attaquant belge a reconnu que le groupe avait eu du mal physiquement mais avait su faire la différence dans l’intensité et l’effort collectif. Surtout, il a insisté sur un point qui fait directement écho aux consignes de son entraîneur Philippe Montanier.

« Le coach nous dit de ne pas regarder le classement »

Interrogé après la rencontre, Stassin a expliqué :

« C’est une très bonne opération. Le coach nous dit de ne pas trop regarder le classement, mais à ce stade de la saison, forcément, on y jette un œil. »

Une phrase lourde de sens dans le contexte d’une fin de saison sous pression pour la montée. Car malgré le discours de prudence de Montanier, les Verts sont pleinement engagés dans la lutte pour les premières places.

Une “désobéissance” assumée dans le sprint final

Sans remettre en cause l’autorité du coach, Stassin reconnaît donc implicitement que le groupe n’arrive plus totalement à ignorer l’enjeu du classement. Une forme de “désobéissance” mentale logique à ce moment de la saison, où chaque point compte dans la course à la Ligue 1.

Dans un championnat aussi serré, l’ASSE sait qu’elle joue gros à chaque journée, même si le staff tente de garder les joueurs concentrés uniquement sur le match à venir.

Un succès important pour la montée

Sur le plan sportif, l’ASSE a su réagir après le nul concédé à Nancy (1-1) la semaine précédente. Les Verts ont fait la différence grâce à une meilleure maîtrise en seconde période, dans une rencontre globalement fermée mais disputée.

Stassin, buteur dans cette rencontre, a rappelé l’importance de la réactivité du groupe après l’égalisation adverse, soulignant la capacité de l’équipe à « aller chercher la victoire”.

Une fin de saison sous tension à l’ASSE

Alors que la lutte pour la montée s’intensifie, ce type de déclaration illustre parfaitement l’état d’esprit du vestiaire stéphanois : concentré sur le terrain, mais forcément attentif au classement.

Un équilibre délicat que Montanier tente de maintenir… même si ses joueurs, eux, commencent à lever les yeux vers l’objectif final.