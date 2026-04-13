Philippe Montanier a enregistré une cascade de bonnes nouvelles avant le choc contre Bastia (samedi, 20h).

C’est une accumulation de signaux positifs qui arrive au meilleur moment pour l’ASSE. À l’approche du choc face à Bastia, les hommes de Philippe Montanier enchaînent les motifs de satisfaction et confirment leur excellente dynamique en Ligue 2. Premier élément marquant : aucune équipe n’est parvenue à battre deux fois l’ASSE cette saison. Une statistique révélatrice de la solidité des Verts, confirmée encore récemment avec la victoire face à Dunkerque (2-1) à Geoffroy-Guichard, qui met fin aux derniers espoirs adverses de doublé.

Bastia privé de son capitaine

Autre bonne nouvelle de taille pour l’ASSE : Bastia sera privé de son capitaine pour la rencontre. Le défenseur Dumè Guidi a été expulsé lors du match face au Red Star, à l’issue d’un scénario totalement fou perdu 4-3 après avoir mené 3-1. Une absence qui affaiblit encore un peu plus les Corses avant la réception des Stéphanois. Dans ce contexte, la dynamique de l’ASSE apparaît particulièrement solide. Avec 23 points pris sur 27 depuis la prise en main de Montanier, le club affiche un rythme de prétendant sérieux à la montée.

Les projections encore plus favorables pour la L1

Et les projections confirment cette tendance. Selon les calculs de Fabien Torre, spécialiste des probabilités sportives, les Verts auraient désormais 82 % de chances de terminer dans le top 2, synonyme de montée directe, et près de 98 % de chances de finir sur le podium. Même la lutte pour le titre reste ouverte, avec environ 31 % de chances de terminer champion selon ces mêmes estimations, dans un championnat encore indécis en tête. Dans un sprint final sous haute tension, l’ASSE semble donc parfaitement placée. Entre solidité statistique, dynamique sportive et adversaire diminué, tous les voyants sont au vert avant un déplacement toujours piégeux à Bastia. Reste désormais à confirmer sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2