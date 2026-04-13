Dans une vidéo, Pierre Ménès a redit combien il estimait Antoine Kombouaré et combien la faiblesse de l’effectif du FC Nantes était la raison première des mauvais résultats.

Samedi, au lendemain de la victoire du Paris FC sur l’AS Monaco (4-1), Pierre Ménès s’était enthousiasmé à propos de la réussite de l’ancien entraîneur du FC Nantes. Un technicien qu’il connaît bien et qu’il adore, assurant qu’il ne mérite pas toutes les critiques s’étant abattues sur lui depuis ses deux passages sur le banc des Canaris. Ce lundi, dans une autre vidéo, le journaliste a été relancé sur le sujet. Il a redit combien les résultats médiocres du FC Nantes sous sa direction étaient la résultante d’un effectif faible plutôt que de ses qualités d’entraîneur…

L’effectif nantais est d’une « nullité crasse »

« Je suis très content pour Antoine Kombouaré, qui a été lamentablement dénigré par beaucoup de supporters nantais n’ayant même pas la lucidité de s’apercevoir que ce ne sont pas les entraîneurs qui sont en cause dans leur club mais la nullité crasse de leur effectif. Qu’est-ce que j’ai pas entendu sur Antoine Kombouaré ! « Il y a un golf pas loin… » C’est méconnaître sa passion pour le football, son côté bosseur. Je suis ravi qu’il soit invaincu avec le Paris FC et qu’il ait replacé ce club dans le milieu de tableau, ce qui était l’objectif du début de saison. »

Pierre Ménès va jusqu’à dire qu’Antoine Kombouaré mériterait qu’un grand club français le recrute. Il rappelle qu’avec le PSG, au début de l’ère qatarie, il avait été évincé à mi-parcours, alors que son équipe était leader et que son remplaçant, Carlo Ancelotti, avait finalement perdu le titre au profit de Montpellier…

Face à Pierrot (2/4) : "Mbappé est victime du fait que le Real est mauvais au milieu et c’est Kroos qui le dit … https://t.co/lR9Y4PPOoT via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2