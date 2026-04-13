Incapables de marquer lors des deux derniers matches du FC Nantes et globalement décevants cette saison, Matthis Abline et Ignatius Ganago ont été trollés par un site de paris en ligne.

Zéro but et pas d’occasion contre la lanterne rouge messine (0-0) la semaine dernière, zéro but et pas d’occasion face à l’antépénultième auxerrois (0-0) : le FC Nantes avait besoin que Matthis Abline et Ignatius Ganago ont calé au pire moment. Alors que les Canaris avaient besoin de remporter ces deux « finales » pour le maintien, leur ligne d’attaque s’est montrée désespérément muette. Ce qui lui vaut d’être copieusement moquée ce lundi par le compte X de Winamax. Un compte qui manie l’humour vache comme personne…

Abline et Ganago comparés à deux aveugles

Le tweet a cette description : « Le contact impressionnant entre deux attaquants du FC Nantes à l’entraînement ». Dans la vidéo qui suit, on voit deux aveugles se rentrer dans une rue. Le commentaire de celui qui l’a mise en ligne est le suivant : « Je crois que tu as plus de chances de gagner au loto que de voir ça ». C’est drôle mais également assez douloureux pour les supporters canaris, qui voient leur équipe vendanger semaine après semaine ses chances de maintien. A tel point que celui-ci ne fait plus guère de doutes…

Retenu contre son gré l’été dernier, Matthis Abline a mis du temps à digérer cette déception. Et depuis, il se démène au sein d’un collectif inexistant pour tenter de faire la différence. Ignatius Ganago, lui, est revenu de prêt aux Etats-Unis en janvier. Il a fait preuve d’une belle envie lors de ses premiers matches avant d’être contaminé par la médiocrité ambiante. Pas sûr que les deux attaquants aient apprécié le tweet…

😱 Le contact impressionnant entre deux attaquants du FC Nantes à l'entraînement :pic.twitter.com/93asCXkptO — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2