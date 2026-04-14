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FRANCE

FC Nantes : les Kita pourraient se rapprocher de l’ASSE pour un mercato en Ligue 2 ! 

Par Bastien Aubert - 14 Avr 2026, 11:40
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Waldemar Kita (FC Nantes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Proche de la Ligue 2, le FC Nantes travaillerait déjà à un avenir sombre au mercato. Le passé de l’ASSE pourrait l’aider.

Le FC Nantes n’est pas encore mathématiquement condamné, mais en coulisses, tout s’accélère. Face à une relégation qui se rapproche dangereusement, les dirigeants nantais travaillent déjà sur un scénario en Ligue 2… avec une source d’inspiration qui pourrait être bien identifiée : l’ASSE.

La saison passée, les Verts avaient réussi un tour de force après leur descente en conservant plusieurs éléments majeurs comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili. Un choix stratégique rendu possible par une assise financière solide et une vision claire de Kilmer Sports Ventures. Un modèle qui n’aurait pas échappé aux Kita.

Une stratégie difficile à reproduire

Du côté du FC Nantes, la situation est bien différente. Comme le souligne Emmanuel Merceron, le contexte économique complique fortement les plans : « Le contexte économique en L1 et L2 fait que c’est beaucoup plus dur de vendre après une relégation. »

Autrement dit, les Canaris pourraient se retrouver coincés avec certains joueurs… ce qui pourrait paradoxalement devenir une opportunité. L’excellent Ali Pacha abonde dans ce sens en rappelant la réussite stéphanoise : « Puis l’ASSE a bien réussi à conserver les Stassin et Davitashvili. Et quelques autres qui étaient en Ligue 1 la saison dernière. »

Des surprises déjà envisagées

Si le FC Nantes ne dispose pas des mêmes moyens que l’ASSE version Kilmer Sports Ventures, l’idée commence à faire son chemin : conserver une ossature solide pour mieux rebondir.

Et selon Merceron, quelques surprises pourraient rapidement émerger : « Pas la même assise financière avec les nouveaux proprios à l’ASSE, mais je pense aussi qu’au FC Nantes on aura 1 ou 2 surprises sur des joueurs qui vont rester. » Un message fort, qui laisse entendre que certains cadres pourraient poursuivre l’aventure malgré la relégation.

Un pari risqué mais stratégique

Ce choix serait loin d’être anodin. Garder des joueurs de Ligue 1 en Ligue 2 peut permettre de viser une remontée immédiate… mais aussi alourdir la masse salariale dans un contexte financier fragile. Les Kita jouent donc une partie délicate : s’inspirer d’un modèle qui a fonctionné, sans en avoir forcément tous les leviers. Une chose est sûre : au FC Nantes, le mercato a déjà commencé… et il pourrait réserver quelques surprises inattendues.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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