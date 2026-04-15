Poussé vers la sortie par le RC Lens en janvier 2025, Brice Samba a retrouvé un très bon niveau au Stade Rennais, preuve en est avec une statistique publiée après son arrêt sur pénalty contre Angers (2-1).

Brice Samba a vécu une soirée paradoxale, samedi, un peu comme les supporters du Stade Rennais. Spectateur de la première période contre Angers, largement dominée par ses partenaires, le gardien a été mis à contribution après le repos. Après avoir encaissé un but du SCO, il a dû se détendre à la 81e sur un pénalty de Sbaï pour préserver la victoire de son équipe. Un succès précieux après deux contre-performances à domicile (défaite contre Lille, nul face à Metz), qui permet aux Rouge et Noir de croire encore à une qualification pour la Champions League.

4 pénaltys arrêtés depuis janvier 2025, deux fois plus que n’importe qui

Ce pénalty arrêté n’est pas anodin pour Brice Samba. Il confirme un retour au sommet après une période un peu compliquée qui l’a vu quitter le RC Lens en janvier 2025 alors qu’il pensait s’inscrire dans la durée en Artois. Le gardien de 31 ans a eu un peu de mal à se remettre de cette décision qui était surtout motivée par les difficultés financières des Sang et Or. Mais il s’est bien repris, preuve en est avec cette statistique publiée par la LFP : avec quatre pénaltys arrêtés depuis un an et demi, il est le meilleur portier de L1 dans ce domaine. Ses plus proches poursuivants sont à moitié moins !

Brice Samba a d’ailleurs progressé dans ce domaine puisque la statistique explique qu’à Lens, il n’avait arrêté qu’un seul pénalty en quinze tentatives. Alors qu’à Rennes, il en est à quatre sur huit, soit 50%. Avec ces quatre arrêts, Samba est le deuxième meilleur gardien du SRFC dans l’exercice au XXIe siècle après Benoît Costil (9). Pas mal !

𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘 𝗘𝗧 𝗡𝗢𝗜𝗥 🔴⚫️



🔒 Les Rennais s'imposent après une rencontre animée face à Angers. Brice Samba a notamment détourné un penalty à la 81ᵉ minute.



Deuxième succès consécutif, cap sur Strasbourg 🙌#SRFCSCO 2-1 pic.twitter.com/mZmv3BMo9u — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)