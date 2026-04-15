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FRANCE

Atlético Madrid – FC Barcelone : Laporta fracasse Turpin

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 16:20
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Joan Laporta

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, est sorti de ses gonds contre l’arbitrage de Clément Turpin lors du quart de finale retour entre l’Atlético Madrid et le Barça (1-2).

Battu (2-0) à l’aller, le FC Barcelone s’est imposé ce mardi contre l’Atlético Madrid (1-2) en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Mais malgré cette victoire, les Blaugrana sont éliminés aux portes du dernier carré. Une deuxième manche entre Colchoneros et Blaugrana marquée par plusieurs décisions arbitrales de Clément Turpin qui font énormément réagir depuis ce mardi soir.

Au lendemain de cette rencontre, le président du Barça, Joan Laporta, s’est exprimé devant plusieurs médias, dont El Chiringuito TV, pour critiquer très fermement l’arbitrage du Français.

« C’est une honte »

« C’est une honte et c’est intolérable comme au match aller. Sur l’action de Dani Olmo, il y avait un pénalty. L’agression sur Fermin López, on peut la juger comme on veut, mais c’est inacceptable. Il n’y avait pas carton rouge pour Eric Garcia. Notre joueur a été expulsé alors que Jules Koundé était parfaitement en mesure d’atteindre le ballon. Eric n’était pas le dernier défenseur. L’arbitre a brandi un carton jaune, ce qui était la bonne décision, mais le VAR a tout gâché. Et le but annulé de Ferran Torres aurait dû être accordé », a d’abord dénoncé le président du club catalan. « Nous avons porté plainte et la réponse a été qu’elle était irrecevable. Maintenant, nous exigeons des explications », a-t-il conclu.

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