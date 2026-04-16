Europa Conference League : le RC Strasbourg l’a fait !

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C’est une nuit qui restera gravée dans l’histoire du RC Strasbourg Alsace. Battus 2-0 à l’aller, les Alsaciens ont réalisé un exploit monumental en écrasant 1. FSV Mainz 05 (4-0) dans un stade de la Meinau en fusion.

Une performance exceptionnelle qui permet au Racing de décrocher une qualification historique pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence.

Un scénario renversant qui confirme l’ascension du club alsacien sur la scène européenne.

Une première période renversante pour relancer le suspense

Dès le coup d’envoi, les joueurs de Gary O’Neil ont affiché leurs ambitions : presser haut, imposer un rythme intense et faire douter une équipe allemande pourtant solide.

Portés par leur public, les Strasbourgeois ont rapidement pris le contrôle du jeu. Après plusieurs tentatives, la délivrance est venue grâce à Nanasi, qui a ouvert le score d’une reprise instinctive au premier poteau (26e).

Ce but a totalement libéré les Alsaciens.

Quelques minutes plus tard, Dango Ouattara a doublé la mise d’une tête puissante (35e), remettant les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs.

À la pause, Strasbourg avait déjà réussi l’essentiel… mais voulait encore plus.

Une démonstration totale après la pause

Au retour des vestiaires, le RC Strasbourg Alsace a poursuivi son récital.

Malgré un penalty manqué par Emanuel Emegha (65e), les Strasbourgeois n’ont jamais perdu leur intensité. Leur domination a fini par payer.

Julio Enciso a inscrit le troisième but (69e), offrant pour la première fois l’avantage au Racing sur l’ensemble de la double confrontation.

Dans la foulée, Emanuel Emegha s’est racheté en inscrivant le quatrième but de la tête (74e), scellant définitivement le sort du match.

Score final : 4-0. Une démonstration de force impressionnante.

Une qualification méritée malgré une petite ombre

Seule mauvaise nouvelle pour le RC Strasbourg Alsace : la blessure de Valentín Barco, qui devrait manquer la demi-finale aller.

Mais cela n’enlève rien à la prestation collective exceptionnelle des Alsaciens, dominateurs dans tous les compartiments du jeu.

Une demi-finale historique en ligne de mire contre le Rayo

Grâce à cet exploit, le RC Strasbourg Alsace rejoint le dernier carré de la compétition et affrontera le Rayo Vallecano.

Une affiche inattendue… mais totalement méritée au vu du parcours strasbourgeois.

Le rêve européen continue.

Le RC Strasbourg entre dans une nouvelle dimension

En renversant 1. FSV Mainz 05, le RC Strasbourg Alsace a frappé un grand coup.

mental d’acier

efficacité offensive

collectif impressionnant

Tous les ingrédients sont réunis pour aller encore plus loin.

Une chose est sûre :

Strasbourg n’est plus une surprise, mais un véritable prétendant.