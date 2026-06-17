En marge du match entre le Brésil et le Maroc (1-1), Neymar a réussi à faire parler de lui à la Coupe du Monde.

Neymar a encore réussi à voler la lumière. En marge du choc entre le Brésil et le Maroc (1-1), une simple photo a mis le feu à la Coupe du Monde 2026. Une image de famille, captée dans un moment de calme total, mais qui a immédiatement fait exploser les réseaux sociaux. Sur le cliché, on voit Neymar, sa compagne Bruna Biancardi et leur fille partager un moment d’une rare tendresse, loin de la tension du terrain et des projecteurs du match.

Le Brésil venait de lancer sa campagne mondiale avec un match accroché face au Maroc. Mais au lieu des analyses tactiques ou des polémiques arbitrales, c’est une scène beaucoup plus humaine qui a dominé les discussions. Neymar apparaît apaisé, souriant, entouré des siens. Un contraste total avec la pression habituelle d’une Coupe du Monde. Bruna Biancardi, elle, découvre cette compétition mondiale de l’intérieur, dans ce qui ressemble déjà à un baptême émotionnel sur la scène du football international.

Un instant hors du temps

Cette photo n’est pas seulement une parenthèse familiale. Elle raconte aussi une trajectoire. Pour Neymar, cette Coupe du Monde a déjà un parfum particulier : celui de la dernière. Le dernier grand tournoi, la dernière quête du titre qui lui manque encore. Pour Bruna Biancardi, c’est une première mondiale aux côtés d’un joueur constamment sous le feu des projecteurs. Et pour leur fille, c’est un instant de vie capturé au cœur d’un événement planétaire.

Sportivement, le match nul face au Maroc laisse encore des interrogations. Mais en dehors du terrain, Neymar continue d’imposer son empreinte médiatique. Parce qu’avec lui, chaque geste, chaque image, chaque moment de vie devient un événement global. Et cette photo-là, simple en apparence, a suffi à enflammer une Coupe du Monde qui ne fait que commencer. Une chose est sûre : Neymar n’a pas besoin de marquer pour faire parler.