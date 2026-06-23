Revue de presse Mondial 2026 : coup dur pour Messi, Cherki prend cher, Gouiri (OM) sauve l’Algérie !

Voici notre revue de presse spécial Coupe du Monde en date du mardi 23 juin 2026.

Espagne : Yamal aboude Messi

Auteur d’un doublé ce lundi lors de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0), Lionel Messi est devenu, seul, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde 2026. Après ce nouveau record signé par la Pulga, Lamine Yamal a tenu à rendre hommage à son illustre prédécesseur au FC Barcelone : « S’il y en a qui en doutent (que Lionel Messi soit le meilleur de l’histoire, ils le font exprès. »

Algérie – Jordanie (2-1) : Gouiri sauve les Fennecs

Menée (1-0), l’Algérie a renversé ses adversaires en deux temps. Benbouali a égalisé à la suite d’un corner tapé par Mahrez (1-1, 69e). Puis, Amine Gouiri a enfilé son costume de héros pour marquer un but en bon renard des surfaces. Après un centre enroulé d’Anis Hadj Moussa, le ballon a été dévié et le Marseillais a surgi pour envoyer le cuir au fond des filets (1-2, 82e). Un but de filou qui permet aux Fennecs (2-1) de rester en lice pour les 16es de finale.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #JORALG

🔥 L'Algérie renverse la Jordanie ! Après Nadhir Benbouali, Amine Gouiri permet aux Fennecs de passer devant ! https://t.co/g3rVP8fH6R — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2026

Norvège – Sénégal (3-2) : Haaland crucifie les Lions

Battu 3-1 par la France, le Sénégal a encore plongé contre la Norvège avec un revers 3-2. Les coéquipiers d’Erling Haaland rejoignent les Bleus en tête du groupe et se qualifient. De leur côté, les Lions de la Teranga joueront leur avenir devant l’Irak ce vendredi.

Argentine – Autriche (2-0) : coup dur pour Messi

Malgré une nouvelle démonstration offensive face à l’Autriche (2-0), conclue par un doublé et une qualification de l’Argentine pour les 16es de finale, Lionel Messi a vécu un moment beaucoup moins glorieux en début de rencontre. Dès les premières minutes, le capitaine de l’albiçèleste a expédié son penalty hors du cadre, manquant ainsi l’occasion d’ouvrir rapidement le score pour les siens. Un échec qui n’aura finalement eu aucune conséquence sur l’issue du match, mais qui entre tout de même dans l’histoire de la Coupe du Monde. Selon les statistiques d’Opta, Messi est désormais le joueur ayant raté le plus de penalties dans l’histoire du Mondial, avec 3 tentatives manquées sur sept… après ses échecs contre l’Islande en 2018 et la Pologne en 2022.

France – Irak (3-0) : Cherki a perdu des points

Entré en jeu lors de la victoire large de la France contre l’Irak hier à Philadelphie (3-0), Rayan Cherki n’a pas marqué de points. « L’entrée de Cherki, ce n’est pas une entrée de sénateur mais de fantaisiste. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Je l’ai aimé en prépa contre la Côte d’Ivoire, mais l’entrée de ce soir, les conduites de balle avec la semelle… Je n’en veux pas », a analysé Daniel Riolo sur l’antenne de RMC Sport.