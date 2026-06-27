Revue de presse Mondial 2026 : du renfort pour les Bleus, excellente nouvelle pour le RC Lens, Old (ASSE) giflé !

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du samedi 27 juin 2026.

Le Sénégal cartonne l’Irak mais doit retenir son souffle

Le Sénégal a réalisé une large victoire 5-0 contre l’Irak lors d’un match décisif pour espérer se qualifier en 16es de finale de la Coupe du Monde. Après deux défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), les hommes de Pape Thiaw devaient s’imposer avec le plus de buts possible pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes. Mission en grande partie accomplie face à une équipe irakienne rapidement dépassée et réduite à dix dès la 16e minute. Habib Diarra a ouvert le score très tôt (4e), puis Ismaïla Sarr a doublé la mise en seconde période (56e). Pape Gueye, entré en jeu, a ensuite signé un doublé spectaculaire (59e et 71e), avant qu’Iliman Ndiaye ne clôture la marque (82e). Avec cette victoire, le Sénégal termine avec une différence de buts positive et conserve une chance de qualification, mais reste dépendant des autres résultats pour accéder aux 16es de finale.

Belgique – Nouvelle-Zélande (5-1) : Old giflé avec les Kiwis

La Belgique de Rudi Garcia a écrasé 5-1 ce matin de faibles All Whites à Vancouver (Canada), dans un stade où l’équipe de Ben Old avait déjà pris 3 buts lors de sa précédente défaite (1-3) contre l’Egypte. Alors qu’il était pressenti pour être titulaire contre les Diables Rouges, le latéral gauche stéphanois est entré en jeu à la place de Ryan Thomas (défenseur du club néerlandais de PEC Zwolle) juste après la mi-temps alors que la Nouvelle-Zélande n’était menée que 1-0. Le joueur de l’ASSE est désormais en vacances jusqu’à la reprise.

L’Arabie saoudite offre une excellente nouvelle au RC Lens

Le RC Lens peut déjà se réjouir de l’élimination de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2026. Tenus en échec par le Cap-Vert (0-0) lors de la troisième journée du groupe H, les Saoudiens quittent prématurément la compétition, tandis que les surprenants Requins Bleus décrochent une qualification historique pour les 16es de finale. Cette élimination permettra surtout au club artésien de récupérer plus rapidement son latéral droit Saud Abdulhamid. Titulaire durant le tournoi avec sa sélection, le Lensois n’a pas réussi à éviter la sortie de route de son équipe, qui termine derrière le Cap-Vert et ne poursuivra pas l’aventure mondiale. Une bonne nouvelle pour le staff lensois, qui pourra compter sur le retour anticipé de son international, même si ce dernier devrait bénéficier d’un petit peu plus de repos que les autres, qui reviendront le 9 juillet à l’entraînement.

🇨🇻 Le Cap-Vert (3 nuls) est la 3e nation africaine à être invaincue lors de sa 1ère participation en phase de groupes à la Coupe du Monde après le Cameroun en 1982 (3 nuls) et le Sénégal en 2002 (1 victoire, 2 nuls). #CAPKSA — Stats Foot (@Statsdufoot) June 27, 2026

Algérie – Autriche : un remake du « match de la honte » ?

Chercheront-ils à se mettre d’accord au coup d’envoi ? Ce serait évidemment tentant car un résultat nul entre Autrichiens et Algériens qualifierait d’office les deux formations pour la suite de la compétition. Et puis aucune autre nation ne pourrait s’estimer lésée puisque la Jordanie est d’ores et déjà éliminée et l’Argentine assurée de finir en tête de ce groupe J. Le principal enjeu réside peut-être ailleurs : celui qui terminera deuxième (la formation de Ralf Rangnick pour l’instant) se coltinera le leader du groupe H, vraisemblablement l’Espagne, en 16es de finale. Une équation pas simple.

Équipe de France : Deschamps de retour !

Didier Deschamps n’était pas présent sur le banc de touche de l’équipe de France ce vendredi soir, à l’occasion du 3e match face à la Norvège (4-1). Le sélectionneur national était rentré en France suite au décès de sa mère. Mais il va déjà être de retour, comme l’a annoncé Guy Stéphan, son fidèle adjoint, au micro de beIN Sports, à l’issue de la victoire des Bleus. « Grosse pensée pour Didier, qui va nos rejoindre demain, qui sera à l’entraînement avec nous. on a hâte de le revoir », a-t-il confié d’entrée. La France sera opposée à la Suède en 16es de finale (mardi, 23h).

Des affiches des 16es de finale déjà connues

Le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 continue de se dessiner. Après les résultats de la nuit, trois nouvelles affiches ont été officialisées. La qualification historique du Cap-Vert, deuxième du groupe H derrière l’Espagne, envoie la sélection africaine défier l’Argentine de Lionel Messi. De son côté, le match nul entre l’Égypte et l’Iran (1-1) a permis aux Pharaons de prendre la deuxième place de leur groupe et d’hériter de l’Australie. Enfin, la France connaît également son adversaire depuis l’élimination de l’Uruguay : les Bleus affronteront la Suède mardi.

Huit rencontres sont désormais connues : France-Suède, Afrique du Sud-Canada, Pays-Bas-Maroc, États-Unis-Bosnie-Herzégovine, Brésil-Japon, Côte d’Ivoire-Norvège, Argentine-Cap-Vert et Australie-Égypte. Si l’Argentine peut se réjouir d’un tirage particulièrement favorable face à la surprenante sélection capverdienne, le choc entre les Pays-Bas et le Maroc s’annonce pour le moment comme la plus grosse affiche de ces 16es de finale.

Les affiches déjà connues des 16es de finale