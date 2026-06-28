Colombie – Portugal (0-0) : la Seleção et Ronaldo se font malmener à la mi-temps

Dominé durant une grande partie de la première période, le Portugal a longtemps subi la loi d’une séduisante Colombie. Solides défensivement et sauvés par leur gardien puis par Ruben Neves, les Lusitaniens regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Le Portugal a vécu une première période particulièrement compliquée face à la Colombie au Hard Rock Stadium de Miami, lors de la 3e journée du groupe K de la Coupe du monde 2026.

Dès les premiers instants, les Cafeteros ont affiché leurs intentions. Sur un centre venu de la droite, Córdoba plaçait une tête qui passait de peu au-dessus de la barre portugaise. Portés par un public largement acquis à leur cause, les Colombiens imposaient un pressing intense et dominaient les duels.

Le gardien Diogo Costa devait rapidement s’employer en remportant un face-à-face décisif devant Córdoba, maintenant ainsi son équipe dans la rencontre.

Ruben Neves sauve le Portugal sur sa ligne

Sous pression pendant près de vingt minutes, la Seleção a même frôlé la catastrophe lorsque Jhon Arias décochait une frappe dangereuse. Heureusement pour les hommes de Roberto Martínez, Ruben Neves réalisait un sauvetage exceptionnel sur sa ligne pour préserver le score.

Après cette énorme occasion, le rythme retombait progressivement. La Colombie continuait de maîtriser les débats mais peinait à convertir sa domination en occasions franches, tandis que le Portugal éprouvait toujours autant de difficultés à se montrer dangereux dans le dernier tiers du terrain.

Bruno Fernandes réveille enfin la Seleção

Il fallait attendre les dernières minutes de cette première période pour voir les Portugais réagir. Sur l’une des rares offensives construites, Bruno Fernandes obligeait le gardien colombien Vargas à effectuer une belle intervention, et Ronaldo a ensuite manqué sa bicyclette.

Malgré cette éclaircie, le Portugal rentrait aux vestiaires avec le sentiment d’avoir souffert face à une équipe colombienne séduisante, bien organisée et dangereuse. Tout reste néanmoins à faire dans cette rencontre capitale pour la première place du groupe K.