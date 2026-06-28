Colombie – Portugal (0-0) : la Seleção évite la défaite grâce à un hors-jeu lunaire

Le Portugal a été accroché par la Colombie (0-0) à Miami lors de la Coupe du monde 2026 et rate l’occasion de prendre la tête du groupe K malgré une fin de match dominée par les Cafeteros.

Le Portugal espérait frapper un grand coup dans ce choc du groupe K de la Coupe du monde 2026. Mais à l’arrivée, la Seleção repart de Miami avec un match nul frustrant face à une solide équipe de Colombie (0-0), au Hard Rock Stadium.

Dès l’entame, les Colombiens imposent leur rythme. Sur un corner précoce, Córdoba manque de peu d’ouvrir le score de la tête, frôlant la barre portugaise. Portés par un public acquis à leur cause, les Cafeteros prennent l’ascendant dans les duels et mettent rapidement la défense lusitanienne sous pression.

Diogo Costa maintient les siens à flot avec plusieurs interventions décisives, notamment face à Córdoba, particulièrement actif dans les premières minutes. Le Portugal, bousculé, peine à poser son jeu et ne parvient pas à inquiéter réellement la défense colombienne avant la demi-heure.

Le meilleur frisson portugais intervient avant la pause, sur une frappe de Bruno Fernandes bien repoussée par Vargas, le gardien colombien.

Un but refusé pour un hors-jeu lunaire

Au retour des vestiaires, Roberto Martínez tente de relancer son équipe avec les entrées de Diogo Dalot et João Neves. Mais le scénario reste inchangé : un match haché, pauvre en occasions franches et marqué par de nombreuses imprécisions techniques.

La Colombie continue pourtant de se montrer dangereuse. Sur un centre de Santiago Arias, Ríos se procure une énorme opportunité mais manque le cadre face à Diogo Costa. Le gardien portugais reste ensuite vigilant sur une nouvelle tentative de Jhon Arias.

Malgré une possession plus équilibrée en fin de rencontre, le Portugal ne parvient jamais à accélérer suffisamment pour faire la différence. La VAR annule même un but colombien dans les dernières secondes à cause d’un hors-jeu de Davinson Sánchez du bout du pied, scellant le score nul et vierge. La Colombie reste donc première du groupe et affrontera le Ghana en 16es, tandis que le Portugal manque l’occasion de chiper cette place, ce qui signifie également qu’un duel Ronaldo-Messi ne sera possible… qu’en finale ! En attendant, les coéquipiers de CR7 joueront contre la Croatie de Modric.