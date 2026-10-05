Les changements annoncés dans le onze de Zinédine France pour France – Belgique devraient être moins nombreux que prévu.

L’équipe de France s’apprête à disputer son quatrième match de Ligue des nations sous les ordres de Zinédine Zidane. Après une victoire en Turquie, un nouveau succès en Belgique puis un match nul contre l’Italie (1-1), les Bleus retrouvent les Diables Rouges au Stade de France. Le coup d’envoi est programmé lundi à 20h45.

Maignan plutôt que Restes dans les cages ?

Et pour cette nouvelle confrontation, Zidane devrait faire tourner. Mais pas autant que lors du précédent match contre la Belgique, au cours duquel neuf changements avaient été effectués.La première surprise concerne le poste de gardien. Guillaume Restes était annoncé comme titulaire par RMC Sport mais Mike Maignan devrait finalement conserver sa place dans le but.

Un choix qui confirme la confiance accordée au gardien de l’AC Milan par le nouveau sélectionneur. Maignan faisait déjà partie des cadres de la première liste de Zidane, tandis que Robin Risser avait dû déclarer forfait avant le rassemblement. Le capitaine pourrait donc de nouveau être présent dans les buts pour cette quatrième journée.

Autre changement attendu : Eduardo Camavinga devrait retrouver une place de titulaire. Le milieu du Real Madrid n’avait pas démarré la précédente rencontre et pourrait profiter de la volonté de Zidane de rééquilibrer son équipe. Le choix est loin d’être anodin. Camavinga bénéficie d’une vraie cote auprès du sélectionneur, qui apprécie notamment sa polyvalence et ses qualités dans l’utilisation du ballon. L’Équipe soulignait déjà avant le rassemblement la confiance importante accordée par Zidane au joueur madrilène. Adrien Rabiot pourrait ainsi sortir du onze.

Lepaul titulaire devant Dembélé ?

La troisième surprise est probablement la plus forte. Estéban Lepaul devrait conserver sa place à la pointe de l’attaque, tandis qu’Ousmane Dembélé pourrait débuter sur le banc. Une décision forte pour Zidane, qui continue donc de donner du crédit à l’attaquant français. Lepaul avait déjà été titularisé lors du précédent France-Belgique et connaissait alors sa première titularisation avec les Bleus. Le sélectionneur semble donc vouloir poursuivre son expérience avec le joueur offensif. Reste à savoir si celui-ci parviendra à saisir cette nouvelle opportunité. Au final, Zidane devrait donc conserver une bonne partie de son ossature tout en procédant à quelques ajustements.

Le onze attendu serait le suivant : Maignan – Koundé, Jacquet, Lacroix, Truffert – Cherki, Koné, Camavinga – Olise, Lepaul, Barcola.

Une composition qui permettrait à Zidane de faire souffler certains cadres tout en conservant suffisamment de continuité. Le sélectionneur avait d’ailleurs prévenu qu’il comptait effectuer des changements, mais sans « faire n’importe quoi ». Ces trois décisions seront forcément scrutées.