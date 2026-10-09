Les tracas juridiques de Manchester City ont totalement relancé l’avenir d’Erling Haaland (26 ans) au mercato.

Le dossier Erling Haaland pourrait prendre une nouvelle dimension dans les prochains mois. À 26 ans, le buteur norvégien reste l’une des plus grandes stars du football européen. Mais Manchester City traverse actuellement une période d’incertitude après le verdict d’une commission indépendante de la Premier League, qui a reconnu le club coupable de graves infractions à ses règles financières.

Romano ouvre la porte d’Haaland à l’Espagne

Les Citizens ont fait appel et les sanctions éventuelles ne sont pas encore déterminées. La possibilité de voir Haaland rejoindre un jour le championnat espagnol a été évoquée par Fabrizio Romano. Le journaliste italien estime qu’une arrivée en Liga ne peut pas être totalement écartée, que ce soit au FC Barcelone ou au Real Madrid. Il a toutefois appelé à la prudence : Haaland a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2034 et aucune négociation imminente ne serait à attendre. Le contexte judiciaire de City suffit néanmoins à relancer les interrogations. Si les conséquences de la procédure venaient à bouleverser le projet sportif du club, l’avenir de plusieurs joueurs majeurs pourrait être scruté de près. Pour l’instant, rien ne permet cependant d’affirmer que Haaland souhaite partir.

Selon le journaliste espagnol Juan Jesus, l’entourage de l’attaquant aurait commencé à sonder plusieurs grands clubs en vue d’un éventuel transfert lors du prochain mercato estival ou du suivant. Il affirme notamment que les conditions financières du dossier auraient été communiquées au FC Barcelone et au Bayern Munich. Le Real Madrid suivrait également la situation, alors que le PSG a lui aussi été cité parmi les prétendants potentiels. Si ces informations se confirment, elles indiqueraient surtout que l’entourage du Norvégien prendrait la température du marché. Elles ne signifient pas qu’un départ est acté, ni qu’un accord existe avec l’un de ces clubs.

Le PSG peut-il entrer dans la course ?

Le PSG pourrait théoriquement faire partie des clubs capables d’étudier un dossier de cette ampleur. Mais le coût d’un éventuel transfert, le salaire du joueur et la durée de son contrat constitueraient des obstacles majeurs. Le Real Madrid possède de son côté une puissance financière importante et une ambition européenne qui correspondent au profil de Haaland. Le Barça pourrait également être intéressé, même si l’équilibre financier du club rendrait une opération de cette envergure particulièrement complexe.

À ce stade, aucune de ces pistes ne peut être considérée comme concrète. Malgré les turbulences judiciaires, Manchester City conserve un argument essentiel : le contrat de son attaquant vedette court encore sur plusieurs années. Le club a par ailleurs contesté le verdict de la commission et affirme vouloir défendre sa position dans le cadre de la procédure d’appel. Les éventuelles sanctions restent donc incertaines. Haaland a également appelé à l’unité au sein du club, signe qu’il ne manifeste pas publiquement de volonté de départ. Le feuilleton est donc loin d’être terminé.