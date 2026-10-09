Si deux joueurs de l’OL inquiètent avant le choc à Bollaert (20h45), le RC Lens a reçu une dernière nouvelle positive avant la rencontre.

Le RC Lens retrouve Bollaert avec l’ambition de relancer sa saison. En face, l’OL arrive dans le Nord avec un bilan bien plus convaincant : les Lyonnais sont toujours invaincus en Ligue 1 et occupent la deuxième place avant cette sixième journée. Le coup d’envoi est prévu ce vendredi à 20h45.

Le poste d’arrière gauche en jachère à l’OL

Mais malgré ce début de saison encourageant, tout ne semble pas encore réglé dans l’effectif de Paulo Fonseca.Invité de Gones Radio avant la rencontre, le journaliste de L’Équipe Vincent Duluc a ciblé un secteur qui l’inquiète particulièrement : le couloir gauche de la défense lyonnaise. « Le poste d’arrière gauche est constamment inquiétant. Que ce soit Abner, défensivement, ou Nicolas Tagliafico qui est revenu dans la Coupe du monde dans un état assez catastrophique », a-t-il analysé sans détour. Une analyse sévère qui met directement en lumière les difficultés rencontrées par les deux joueurs.

Abner est notamment critiqué pour ses lacunes défensives, tandis que Tagliafico ne semble pas encore avoir retrouvé son meilleur niveau selon le journaliste. Face à une équipe lensoise qui cherchera à mettre de l’intensité dans les couloirs, ce poste pourrait devenir un véritable point de vigilance pour l’OL. Le journaliste ne remet toutefois pas en cause l’ensemble du projet lyonnais. Au contraire, il estime que l’effectif possède les qualités nécessaires pour viser les places européennes, voire la Ligue des champions : « C’est dommage car pour le reste, il y a une vraie équipe qui peut se mêler aux places européennes et peut-être la Ligue des champions. »

Le RC Lens peut s’appuyer sur son historique à Bollaert

Le constat de Duluc est plutôt encourageant pour Fonseca : malgré les réserves sur le côté gauche, Lyon semble disposer d’une base solide pour poursuivre son bon début de saison. Du côté du RC Lens, une statistique apporte un motif de confiance avant ce rendez-vous. Lors de ses six dernières réceptions de l’OL en Ligue 1, le Racing ne s’est incliné qu’une seule fois, pour deux victoires et trois matches nuls.

Cette unique défaite remonte au 16 août 2025, lorsque Lyon s’était imposé 1-0 à Bollaert. Ce bilan ne garantit évidemment rien pour la rencontre de ce vendredi, mais il rappelle que les Lyonnais n’ont pas toujours été à l’aise dans le stade lensois. Le contexte actuel est néanmoins différent : l’OL reste sur une bonne dynamique en championnat, tandis que le RC Lens cherche encore de la régularité après un début de saison compliqué. Ce Lens-OL pourrait donc mettre en lumière deux enjeux distincts.