Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Marc Bernal (19 ans) a donné son accord au FC Barcelone pour prolonger son contrat jusqu’en 2031, avec une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros.

Le FC Barcelone prépare déjà la suite. Alors que le mercato estival a fermé ses portes, la direction catalane poursuit son travail pour conserver ses jeunes talents. Et Marc Bernal figure parmi les dossiers prioritaires.

Bernal dit oui au Barça jusqu’en 2031

Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain de 19 ans et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour prolonger leur collaboration jusqu’en 2031. Il ne manquerait désormais plus que la signature des documents et l’annonce officielle.Cette prolongation représenterait une marque de confiance importante envers le joueur formé à La Masia. Malgré une grave blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant plus d’un an, Bernal a retrouvé progressivement sa place dans le groupe professionnel.

Le Barça souhaite désormais s’assurer qu’il restera au club sur la durée. Son contrat actuel court jusqu’en 2029. Le nouvel accord ajouterait donc deux saisons supplémentaires, jusqu’en juin 2031. Toujours d’après MD, les négociations se seraient déroulées rapidement, les deux parties étant favorables à la poursuite de leur collaboration. La signature pourrait intervenir cette semaine. L’autre élément marquant de ce dossier concerne la clause libératoire. Le nouveau contrat devrait conserver une clause de 500 millions d’euros, déjà présente dans le précédent accord de Bernal. Le Barça entend ainsi protéger l’un de ses jeunes talents face à l’intérêt que pourrait susciter son évolution.

Une clause libératoire de 500 millions d’euros

Le montant est spectaculaire, mais il ne signifie pas qu’un club devra nécessairement débourser cette somme pour négocier un transfert. Une clause libératoire constitue avant tout une protection contractuelle, destinée à renforcer la position du club dans les discussions. Formé à La Masia, Marc Bernal est considéré comme l’un des joueurs prometteurs de sa génération. Hansi Flick lui avait accordé sa confiance dès ses débuts avec l’équipe première, à seulement 17 ans. Mais sa progression avait été brutalement interrompue par une rupture des ligaments croisés en août 2024.

Le milieu catalan a depuis retrouvé les terrains et poursuit son développement au sein de l’effectif professionnel. La saison passée, il a disputé 33 rencontres officielles, pour un total de 1 313 minutes de jeu. Cette prolongation s’inscrirait dans la stratégie du club catalan : conserver ses joueurs formés au club et éviter de les voir partir trop tôt vers d’autres projets. Si tout se déroule comme prévu, Marc Bernal sera donc lié au FC Barcelone jusqu’en 2031, avec une clause libératoire de 500 millions d’euros.