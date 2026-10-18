Buteur contre l’OM jeudi en Ligue Europa au Vélodrome (1-0), Santiago Hezze (24 ans) serait dans le viseur du club phocéen au mercato.

L’OM pourrait avoir repéré son prochain renfort au milieu de terrain… chez l’équipe qui vient de le faire tomber au Vélodrome. Jeudi soir, l’Olympiakos s’est imposé 1-0 à Marseille lors de la deuxième journée de Ligue Europa.

Hezze, une priorité pour l’OM ?

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Santiago Hezze à la 42e minute, sur corner. Une performance qui aurait attiré l’attention des dirigeants marseillais.Selon Ekrem Konur, l’OM resterait intéressé par Santiago Hezze, au point d’en faire l’une de ses options prioritaires pour un prochain mercato. Le journaliste évoque même la possibilité d’une approche officielle auprès de l’Olympiakos. À ce stade, aucune offre marseillaise n’a toutefois été confirmée publiquement.

Âgé de 24 ans, l’Argentin évolue au Pirée depuis 2023. Il s’est progressivement installé dans l’effectif grec et compte déjà plus de 140 apparitions avec le club, toutes compétitions confondues. Son profil de milieu défensif pourrait intéresser Marseille, en quête de solutions pour renforcer son entrejeu. Sa prestation au Vélodrome aurait donc renforcé l’intérêt marseillais. Mais un but contre l’OM ne suffit évidemment pas à confirmer qu’un transfert est proche.

Le dossier s’annonce d’autant plus complexe que Santiago Hezze est encore sous contrat avec l’Olympiakos jusqu’en 2028. Pour l’OM, une éventuelle opération nécessiterait donc des discussions avec l’Olympiakos, mais aussi une réflexion sur les moyens financiers disponibles.

La DNCG, un obstacle majeur pour l’OM

C’est là que le dossier se complique. L’OM a traversé un mercato estival particulièrement contraint, avec dix départs et aucune arrivée enregistrée. Grégory Lorenzi avait expliqué en juillet que le club devait d’abord rééquilibrer ses finances et réduire sa masse salariale avant de pouvoir recruter.

Dans ces conditions, Marseille ne peut pas simplement multiplier les pistes sans tenir compte de ses engagements financiers. Une arrivée de Hezze pourrait donc dépendre de nouvelles recettes, de départs ou d’un montage permettant de respecter les contraintes imposées au club. L’intérêt évoqué par Ekrem Konur reste à prendre au sérieux, mais il ne signifie pas que l’OM dispose déjà des moyens nécessaires pour boucler l’opération. Le scénario aurait de quoi surprendre doublement les supporters marseillais.