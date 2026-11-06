Pronostic Auxerre – Paris FC (07/11) : prono, cotes et compos

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Auxerre et le Paris FC : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Auxerre reçoit le Paris FC ce samedi 7 novembre 2026 à 19h, un match entre le 14e (10 pts) et le 4e (17 pts) du championnat.

Ligue 1 – Auxerre vs Paris FC

Samedi 7 novembre 2026 · 19h · stade de l'Abbé-Deschamps

Auxerre : 14e de Ligue 1

Après 9 journées, Auxerre occupe la 14e place de Ligue 1 avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 5 défaites). Auxerre a marqué 13 buts et en a encaissé 23 (différence de buts : -10).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites — défaite au RC Strasbourg (1-5), nul contre Le Mans (1-1), victoire à Le Havre (3-1), défaite au Stade Rennais (1-4), victoire contre Brest (2-1).

Paris FC : 4e de Ligue 1

Après 9 journées, le Paris FC occupe la 4e place de Ligue 1 avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites). Le Paris FC a marqué 16 buts et en a encaissé 10 (différence de buts : +6).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 3 victoires, 0 nul et 2 défaites — victoire contre l'AS Monaco (3-1), défaite au RC Lens (1-2), victoire contre le Stade Rennais (4-3), défaite à Lorient (0-1), victoire contre le RC Strasbourg (2-1).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 2 dernières confrontations : 0 victoire d'Auxerre, 2 nuls et 0 victoire du Paris FC.

08/02/2026 : Auxerre 0-0 Paris FC

29/11/2025 : Paris FC 1-1 Auxerre

Les compositions probables

Les compositions probables seront publiées avant la rencontre.

Notre pronostic pour Auxerre – Paris FC

Le pronostic de la rédaction sera publié avant le coup d’envoi.

Les cotes de Auxerre – Paris FC