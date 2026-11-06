OM, PSG, OL, ASSE, RC Lens, Stade Rennais, LOSC : après le FC Nantes, un grand club français officialise sa mise en vente ! 

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Par Bastien Aubert2 min de lecture
Maurice Cohen (OGC Nice)

Si plusieurs clubs français sont ouverts à une vente, l’un d’entre eux l’a officiellement déclaré.

Alors que plusieurs clubs français comme le FC Nantes ont déjà connu des changements d’actionnaires ou pourraient être concernés par de futurs mouvements, l’OGC Nice vient de franchir une étape importante.

L’OGC Nice officiellement à vendre

Maurice Cohen, président du club, a confirmé que le propriétaire Ineos avait ouvert la porte à une vente. « Tout le monde sait que le club est à la vente. Il y a des gens qui semblent être intéressés. Qui ? Je ne sais pas. Je ne m’en occupe pas du tout », a-t-il expliqué à L’Équipe. Le dirigeant précise que le dossier est directement piloté par Jean-Claude Blanc, directeur général d’Ineos Sport, en collaboration avec la banque Lazard. Les éventuels candidats sont donc invités à passer par ces interlocuteurs.

Si plusieurs personnes ont déjà manifesté leur intérêt, toutes les propositions n’ont pas convaincu le propriétaire britannique. Maurice Cohen assure qu’Ineos ne compte pas précipiter les choses et veut sélectionner soigneusement le futur actionnaire.

Ineos et Ratcliffe ne veulent pas vendre à n’importe qui

« Si demain viennent des actionnaires qui ne nous conviennent pas, on ne restera pas. S’il y a des gens avec qui on s’entend, on restera », a-t-il précisé. Le président du Gym a également indiqué que de nombreux contacts avaient déjà été établis, sans aboutir à une proposition satisfaisante. Jim Ratcliffe et ses équipes veulent donc éviter toute opération précipitée.

Cette possible vente constitue un événement majeur pour la Ligue 1. L’OGC Nice fait partie des clubs historiques du championnat et pourrait bientôt changer de dimension selon l’identité et les ambitions de son futur propriétaire. Pour l’instant, aucun repreneur n’a été officiellement annoncé. Une chose est toutefois certaine : Ineos est bien disposé à vendre, mais pas à n’importe quel prix ni dans n’importe quelles conditions. Le feuilleton de la vente du club azuréen est donc lancé à son tour.

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