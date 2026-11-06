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Pronostic Le Mans – AS Monaco (08/11) : prono, cotes et compos

Par Louis Chrestian1 min de lecture
Pronostic Le Mans - AS Monaco

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Le Mans et l'AS Monaco : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Le Mans reçoit l'AS Monaco ce dimanche 8 novembre 2026 à 17h15, un match entre le 17e (7 pts) et le 7e (15 pts) du championnat.

Ligue 1 Le Mans vs AS Monaco
Dimanche 8 novembre 2026 · 17h15 · MMArena

Le Mans : 17e de Ligue 1

Après 9 journées, Le Mans occupe la 17e place de Ligue 1 avec 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites). Le Mans a marqué 11 buts et en a encaissé 18 (différence de buts : -7).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 1 nul et 3 défaites — défaite à Troyes (0-2), nul à Auxerre (1-1), défaite contre Toulouse (0-3), défaite au PSG (1-3), victoire contre Lorient (2-1).

AS Monaco : 7e de Ligue 1

Après 9 journées, l'AS Monaco occupe la 7e place de Ligue 1 avec 15 points (4 victoires, 3 nuls, 2 défaites). L'AS Monaco a marqué 12 buts et en a encaissé 10 (différence de buts : +2).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites — défaite au Paris FC (1-3), nul contre le LOSC (1-1), défaite à Lorient (0-1), nul contre Toulouse (2-2), victoire contre le RC Lens (2-1).

Les confrontations entre les deux équipes

Pas de confrontation récente entre les deux équipes dans nos données.

Les compositions probables

Les compositions probables seront publiées avant la rencontre.

Notre pronostic pour Le Mans – AS Monaco

Le pronostic de la rédaction sera publié avant le coup d’envoi.

Les cotes de Le Mans – AS Monaco

PariCote
Victoire de Le Mans3,90
Match nul3,80
Victoire de l'AS Monaco1,70

AS Monaco en ce moment

Classement Ligue 1

7e / 18

15 pts · 9 matchs · 4V 3N 2D · +2

NDND

Prochain match

Logo Le Mans FCLe Mans FCLogo AS MonacoAS Monaco

· Ligue 1 J10

14,10N3,8021,65Cotes PMU

Notre prono Victoire de l’AS Monaco (1-3) Lire l'analyse →

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