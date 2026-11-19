Alors que la LFP cherche un nouveau modèle de diffusion pour la Ligue 1, beIN Sports pourrait bien rebattre les cartes en se positionnant sérieusement sur les droits TV du championnat.

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 est loin d’avoir livré son verdict. Alors que l’appel d’offres pour la période 2027-2032 est officiellement lancé, un acteur historique du paysage audiovisuel français pourrait faire son grand retour dans la bataille : beIN Sports.

Selon les informations de RMC Sport, Yousef Al-Obaidly, le patron du groupe qatari, a pris la parole mercredi après-midi devant ses équipes pour évoquer ce dossier particulièrement stratégique. Et son discours ne laisse guère de place au doute : beIN Sports entend étudier très sérieusement la possibilité de récupérer les droits du championnat de France.

« On va regarder sérieusement les droits de la Ligue 1, comme chaque appel d’offres. beIN sera encore là sur le long terme », aurait notamment déclaré le dirigeant. Avant d’ajouter que son groupe disposait d’un « plan rationnel, cohérent et à long terme » et qu’il avait « un plan pour chaque éventualité ».

beIN Sports veut revenir dans le jeu pour la Ligue 1

Ce positionnement est loin d’être anodin. Après avoir perdu la diffusion de la Ligue 1 au profit de la plateforme Ligue 1+, beIN Sports pourrait ainsi tenter de reconquérir une place centrale dans la retransmission du football français.

Le groupe a également connu un autre revers important avec la perte des droits de la Liga, récupérés par DAZN et Disney+. Autant dire que le dossier de la Ligue 1 prend une importance particulière dans sa stratégie de développement en France.

D’autant que beIN Sports conserve un lien commercial majeur avec Canal+, qui distribue ses chaînes et contribue à son financement. Une éventuelle candidature pourrait donc également relancer les spéculations autour d’un rapprochement entre les deux diffuseurs.

Un verdict très attendu

Pour les clubs de Ligue 1, mais aussi ceux de Ligue 2 qui ont l’ambition de remonter, l’enjeu est considérable. La redistribution des cartes audiovisuelles doit permettre à la LFP de sécuriser des revenus sur plusieurs saisons et d’offrir une meilleure exposition au championnat.

La particularité de cet appel d’offres est que les candidats peuvent se positionner sur l’intégralité de la compétition, soit en acquérant les droits de diffusion des rencontres, soit en devenant distributeurs exclusifs de Ligue 1+.

La date limite de dépôt des offres est fixée au 3 décembre 2026, avec un verdict attendu le 4 décembre. Et une autre possibilité reste particulièrement intéressante : le vainqueur pourra sous-licencier une partie des droits à un seul autre diffuseur.

Un scénario qui pourrait notamment ouvrir la porte à une nouvelle association entre Canal+ et beIN Sports. Une perspective qui ferait forcément beaucoup parler dans le football français. Une chose est certaine : après plusieurs années de turbulences, le marché des droits TV de la Ligue 1 pourrait connaître un nouveau tournant majeur.