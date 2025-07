Revue de presse : le Stade Rennais torpille le dossier Igamane au LOSC et à l’OM

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Mercato : Rennes et Strasbourg relancent Igamane

Si Hamza Igamane semble se rapprocher du LOSC, avec un accord verbal trouvé pour un contrat longue durée et une opération pouvant atteindre 15 millions d’euros, Foot Mercato avance que le RC Strasbourg et le Stade Rennais restent à l’affût. Sans contact concret à ce stade. L’OM n’est plus cité parmi les clubs sur les rangs.

OGC Nice : Bulka vers NEOM ?

Sollicité par plusieurs clubs de Premier League, Marcin Bulka pourrait préférer l’Arabie saoudite et le Neom SC. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que le gardien de l’OGC Nice est devenu la priorité du club qui vient de recruter Alexandre Lacazette et le jeune Rémois Amadou Koné (20 ans). Christophe Galtier – libre depuis son départ d’Al-Duhail au Qatar fin mai –, pourrait devenir le prochain coach.

Le projet est à même de séduire Bulka (25 ans), qui n’effectuera pas sa dernière année de contrat au Gym, où il est arrivé en 2021. Le club azuréen a donné son accord pour un transfert à 15 M€. Reste encore à obtenir celui du gardien, mais celui-ci serait séduit par le deal. Sunderland n’a pas encore perdu tout espoir dans le dossier, mais il semble ténu.

Stade de Reims : ça bouge pour Ito et Nakamura

Relégué en Ligue 2, le Stade de Reims prépare la saison à venir. D’après L’Union, le club champenois étudiera les offres pour éviter un départ libre de Junya Ito en juin 2026. En revanche, Reims souhaite conserver Keito Nakamura pour jouer la montée directe en Ligue 1.

Montpellier HSC : Michel savoure son arrivée

Recruté par le MHSC avec l’ambition de jouer les premiers rôles en Ligue 2 la saison prochaine, Mathieu Michel ne boude pas son plaisir. « C’est vraiment ce qui a été le plus déterminant dans mon choix, c’est de sentir la volonté, les ambitions et l’intérêt du club pour me faire venir. Je reste un compétiteur avant toute autre chose », a expliqué le nouveau gardien du club héraultais.

AS Monaco : Fati sur place, Pogba bientôt prêt ?

Dans un entretien accordé à RMC Sport, le préparateur physique de Paul Pogba Roger Caibe Rodriguez a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas voir son poulain griller les étapes. Si certains joueurs monégasques l’imaginent être fin prêt d’ici trois ou quatre mois, il préfère ne pas faire de pronostic le concernant : « Peut-être plus tôt, mais je ne pense pas qu’il faille se précipiter. Dans ce genre de cas, il n’y a pas lieu de le presser. Je pense qu’il est important qu’il bénéficie d’un processus où il se sente à nouveau à l’aise, où il a confiance en lui, en l’entraîneur et en l’équipe, et où il peut contribuer au mieux de ses capacités. S’il peut revenir plus tôt, certainement. Mais ce n’est pas quelque chose qui me semble très important pour lui pour le moment. Je pense qu’il vaut mieux qu’il revienne en force, qu’il montre de quoi il est capable, plutôt qu’un retour prématuré. » Par ailleurs, Ansu Fati est déjà à Monaco, où on la vu déambuler dans les rues de la ville hier en bonne compagnie. Sa signature en provenance du FC Barcelone sera avalisée début juillet.