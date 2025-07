ASSE Mercato : après Sissoko, un autre attaquant met les voiles ! 

Pas retenu par Eirik Horneland pour la préparation estivale avec le groupe professionnel de l’AS Saint-Étienne, Enzo Mayilla (19 ans) va s’offrir un nouveau défi pour gagner du temps de jeu ailleurs.

Un nouveau départ à l’ASSE. Jugé encore trop tendre pour la Ligue 2, Enzo Mayilla (19 ans) va s’offrir un nouveau défi pour gagner du temps de jeu ailleurs. Selon Peuple Vert, L’attaquant de 18 ans, encore sous contrat avec les Verts jusqu’en 2027, va être prêté à Aubagne FC pour la saison à venir. Un choix stratégique pour un joueur dont le potentiel ne fait aucun doute, mais qui avait besoin de temps de jeu et de responsabilités.

Formé à l’ASSE, Mayilla s’est fait remarquer par ses qualités techniques, sa vivacité et son sens du but dans les catégories jeunes, notamment avec les U19 Nationaux. S’il espérait franchir un cap cet été en intégrant le groupe professionnel, l’arrivée du coach norvégien Eirik Horneland a redistribué les cartes. Le technicien, partisan d’un groupe restreint et expérimenté, ne l’a pas convoqué pour le stage de préparation, laissant peu d’options au jeune attaquant.

Un prêt stratégique pour Mazilla

Plutôt que de stagner avec l’équipe réserve en National 3, le club et le joueur ont donc opté pour un prêt à Aubagne FC, pensionnaire de National 2. Ce nouveau défi devrait lui permettre de découvrir un championnat plus exigeant physiquement et tactiquement, face à des adversaires aguerris. Un cadre idéal pour continuer à progresser et revenir plus fort à Saint-Étienne.

À Aubagne, Mayilla pourrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent et s’imposer comme l’un des hommes forts de l’attaque. C’est aussi une belle opportunité pour le club provençal, qui mise sur un jeune talent prometteur, encadré par une formation historique du football français.

Ce prêt s’inscrit pleinement dans la logique de développement mise en place autour du joueur, que les dirigeants stéphanois considèrent toujours comme un élément d’avenir. S’il parvient à briller sous les couleurs aubagnaises, nul doute que les portes de l’équipe première s’ouvriront à nouveau dans un avenir proche.