FC Barcelone Mercato : nouvelle provocation de l’Athletic Bilbao pour Nico Williams, mais Tebas donne son feu vert !

Le feuilleton Nico Williams devrait bien, se terminer pour le FC Barcelone…

Le feuilleton Nico Williams va enfin prendre fin et on connaît la date du dénouement tant attendu. Selon des sources proches du club catalan, l’idée est claire : le FC Barcelone prévoit de régler la clause libératoire de l’ailier de l’Athletic Bilbao dès ce vendredi. Le montant, estimé à environ 58 millions d’euros, sera versé directement à LaLiga, comme le stipule le règlement en vigueur pour les clauses libératoires.

Plus de restrictions

D’après Sport, le FC Barcelone a confirmé à plusieurs journalistes que cette opération était en bonne voie et que le paiement devrait être effectué dans la journée de vendredi. De son côté, Javier Tebas avait jeté le trouble hier. « Aujourd’hui, le Barça ne pourrait pas l’inscrire », avait en effet soutenu le patron du foot espagnol, dans des propos rapportés par COPE. Mais il semble pourtant que le FC Barcelone va bel et bien être libéré de toute contrainte du fair-play financier espagnol. C’est ce qu’a soutenu Tebas, lui-même, ce mercredi, à Joan Laporta. Selon SPORT, Tebas a signifié au président catalan que le club a redressé sa situation financière et qu’il retrouve une liberté totale sur le marché des transferts sans restriction particulière. Cela devrait donc lui permettre de signer Nico Williams. Et ce même si l’ailier a été choisi par l’Athletic Bilbao pour poser avec le nouveau maillot 2025-26 de l’Athletic sur les réseaux du club. Une ultime provocation au Barça ?