ASSE : les nouveaux maillots dévoilés, ils sont verts et blancs…

Hummel a livré les nouveaux maillots de l’ASSE. Avec des manches blanches et un faux col blanc.

C’est toujours un moment attendu… C’est ce mercredi à la Cité du Design que l’ASSE a dévoilé les maillots pour la saison 2025-26. Irvin Cardona, Gautier Larsonneur et la recrue Mahmoud Jaber ont joué les modèles.

Des références à la Ville de Saint-Etienne

Hummel innove avec un maillot où le blanc est présent à la fois sur le col et les manches, ainsi que le short. A noter qu’en texture du maillot, on retrouve des clins d’oeil à la Cité du Design, à Geoffroy-Guichard et au passé minier de la Ville de Saint-Etienne. Chacun appréciera, mais le côté old school et la forte présence du blanc font déjà beaucoup parler chez les supporters !