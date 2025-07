Le PSG est en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs. Ce qui ne l’empêche pas de penser au malheureux Jamal Musiala…

« On voulait vraiment gagner. On avait quelque chose à régler avec le Bayern. J’étais sûr qu’on allait gagner. On a vu l’attitude, à 10, à 9. On a continué à jouer et on a marqué »… Marquinhos savourait la victoire parisienne face au Bayern Munich (2-0) hier soir à Atlanta, tout comme Luis Enrique. « On a été à la hauteur et on a mérité de gagner. Le Bayern est une bonne équipe et à fait un très bon match. Nous sommes une équipe qui veut jouer au foot. La fin du match était très difficile » Le PSG menait 1-0 lorsque Pacho et Hernandez ont été expulsés, mais Dembélé a inscrit un deuxième but pour tuer le suspense, à 9 contre 11. Un but célébré en hommage au regretté Diogo Jota.

« On lui envoie tout notre soutien »

Une minute de silence avait été respectée en hommage au Portugais et à son frère André Silva, victimes d’un accident de la route. Et à la fin du match, c’est à Jamal Musiala, victime d’une fracture du péroné suite à un choc avec Gianluigi Donnarumma, qu’Achraf Hakimi a adressé un message : « On lui envoie tout notre soutien, on souhaite qu’il se rétablisse le mieux possible ». Classe.