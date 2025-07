ASSE – Carouge : un invité surprise d’Horneland a marqué des points

L’ASSE a remporté son premier match de préparation hier face à la modeste équipe de Carouge (3-1). Et le jeune Maedine Makhloufi, entré en jeu à la mi-temps, s’est illustré.

L’ASSE affrontait l’équipe suisse de Carouge samedi à Andrézieux. Elle s’est logiquement imposée (3-1) grâce à des buts signés Ben Old, Lamine Fomba et Zuriko Davitashvili. L’écart aurait pu être plus important si les Verts n’avaient pas vendangé plusieurs occasions nettes en fin de match, notamment par Davitashvili et le jeune Nadir El Jamali.

Makhloufi intenable sur son côté gauche

Patmi les jeunes alignés d’entrée, Djylian N’Guessan a dû sortir suite à un incident musculaire à la cuisse, et Paul Eymard est apparu en difficulté au milieu. Le Sénégalais Lassana Traoré, arrivé cet été de Diambars, n’a pas été en évidence lui non plus sur son côté gauche. Au contraire du joueur qui l’a remplacé à la pause, Maedine Makhloufi. Le néo-pro, formé chez les Verts et originaire de Saint-Etienne, est apparu très en jambes. C’est lui qui a lancé Davitashvili sur le 3e but, et son entente avec le Géorgien a mis la défense suisse en danger sur plusieurs situations. Incisif, Makhloufi (19 ans) demande assurément à être revu. Dans un couloir gauche où l’ASSE tarde à prolonger Léo Pétrot, il pourrait avoir un bon coup à jouer cette saison, à l’image de Traoré, même s’il y a fort à parier qu’un titulaire soit recruté d’ici la fin du Mercato.