OM Mercato : nouvelle révélation sur le futur de Leonardo Balerdi

Associé à des rumeurs de départ, Leonardo Balerdi devrait bel et bien rester à l’OM.

Capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi fait partie des plus anciens du vestiaire, lui qui est arrivé en 2020. Et cela ne l’empêche pas d’être associé à des rumeurs de départ. Mais, contrairement à ces rumeurs insistantes ces derniers jours, l’Argentin ne devrait pas quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le club phocéen est déterminé à conserver son défenseur central, comme l’a confirmé le journaliste Fabrizio Romano il y a quelques heures.

Leonardo Balerdi bel et bien intransférable

Par ailleurs, il a également indiqué que le dossier Balerdi était totalement séparé des discussions en cours entre l’OM et la Juventus concernant Timothy Weah. La Juve et l’OM n’ont pas inclus Balerdi dans les négociations, infirmant les spéculations selon lesquelles il ferait partie d’un échange visant à satisfaire l’entraîneur turinois et ancien Marseillais Igor Tudor. Balerdi, considéré comme un joueur clé par la direction et l’encadrement marseillais, devrait donc rester un pilier de la défense olympienne pour la saison à venir, sauf surprise de dernière minute.