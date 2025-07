Revue de presse : deux cadres du LOSC bientôt réunis en Turquie ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

LOSC : Gudmundsson et Zhegrova réunis en Turquie ?

Gabriel Gudmundsson, latéral gauche du LOSC en fin de contrat en 2026, pourrait quitter Lille cet été. Le Suédois de 26 ans, suivi par plusieurs clubs anglais comme Everton, Burnley et Leeds, intéresserait aussi le club turc de Fenerbahçe, qui envisagerait de proposer une offre de 10 millions d’euros pour l’attirer, selon Transferfeed. Par ailleurs, Edon Zhegrova, également en fin de contrat la saison prochaine, serait aussi dans le viseur de Fenerbahçe. L’ailier kosovar pourrait rejoindre son club, qui préparerait une offre globale d’environ 25 millions d’euros pour recruter les deux joueurs, alors que Lille semble prêt à se séparer d’eux.

Mais aussi…

Angers SCO : un départ qui fait du bien aux finances

Cédric Hountondji a quitté Angers SCO pour rejoindre le club turc de Bandirmaspor, où il a signé un contrat de deux ans. Arrivé en juillet 2022 en provenance de Clermont, le défenseur central béninois, ancien international espoir français, a disputé 75 matches avec Angers, dont 39 en Ligue 1. Cette transaction permet au SCO de réduire sa masse salariale, un enjeu crucial dans un contexte économique difficile, notamment pour le club angevin qui possède l’un des plus faibles budgets de Ligue 1. Le propriétaire Saïd Chabane avait d’ailleurs souligné la nécessité d’alléger les charges financières du club.

AJ Auxerre : un milieu marocain dans le viseur

L’AJ Auxerre, après avoir officialisé plusieurs recrues comme Lamine Sy et Marvin Senaya, viserait désormais Oussama El Azzouzi, milieu de terrain international marocain de 24 ans évoluant au FC Bologna en Serie A. Peu utilisé cette saison en raison d’une blessure au genou, El Azzouzi compte six sélections avec les Lions de l’Atlas. Selon Fabrizio Romano, des contacts ont déjà été pris entre les deux clubs et des négociations pourraient bientôt débuter, alors qu’Auxerre cherche à renforcer son milieu en prévision d’éventuels départs.

FC Lorient : Olivier Pantaloni sait qu’un gros chantier l’attend

Le FC Lorient, tout juste sacré champion de Ligue 2, fait face à un défi majeur pour assurer son maintien en Ligue 1. Le club breton a officialisé l’arrivée de Noah Cadiou, mais l’entraîneur Olivier Pantaloni reste préoccupé par l’ampleur du recrutement à venir. « J’estime que 50% à 60% du groupe actuel seulement sera avec nous la saison prochaine. Ce qui implique qu’il faudra recruter une deuxième équipe ou presque », a-t-il déclaré au Télégramme. Il a précisé les priorités : « On devra se renforcer prioritairement sur le plan défensif et recruter deux gardiens de but, mais aussi des pistons, des ailiers et éventuellement un attaquant. » Concernant les joueurs de retour de prêt, Pantaloni a été clair : « Ils savent pour la plupart qu’à partir du moment où ils ne faisaient déjà pas partie des plans, la saison dernière, en Ligue 2, ce sera encore plus compliqué pour eux cette année. » Enfin, sur son avenir, le coach a confié : « J’ai demandé à être prolongé pour m’inscrire dans la durée au FC Lorient. J’espère que la réponse arrivera assez rapidement et qu’elle sera positive. »

AS Monaco : l’ASM lorgne un jeune attaquant de Sheffield

Lamine Sidibe, jeune attaquant hispano-malien de 18 ans évoluant au centre de formation de Sheffield United, attire de plus en plus l’attention. Initialement ciblé par plusieurs clubs de Premier League, son nom commence désormais à circuler en France, notamment du côté de l’AS Monaco, comme rapporte Africa Foot. Le jeune talent, au club depuis l’âge de 13 ans, pourrait bientôt franchir un cap important dans sa carrière et s’illustrer dans les grands championnats européens

OGC Nice : Marcin Bulka rejoint Neom (officiel)

Marcin Bulka a officiellement rejoint le Neom SC, club saoudien fraîchement promu en Saudi Pro League, pour environ 15 millions d’euros. Le gardien polonais de 25 ans quitte Nice après quatre saisons, où il s’est imposé en Ligue 1 après un prêt initial venu du PSG. Au Neom SC, il retrouvera d’anciens joueurs de Ligue 1 comme Alexandre Lacazette et Amadou Koné, ainsi que l’entraîneur Christophe Galtier, son coach lors de sa première saison à Nice.

Stade Rennais : le flop Kyogo Furuhashi quitte le SRFC (officiel)

Kyogo Furuhashi, attaquant japonais, a quitté le Stade Rennais après seulement cinq mois pour rejoindre Birmingham City en Championship. Recruté en janvier sur demande de Jorge Sampaoli, le joueur de 30 ans n’a disputé que six matches en Ligue 1, avec une seule titularisation peu convaincante. Son transfert, officialisé samedi soir, rapportera plus de 9 millions d’euros à Rennes, auxquels s’ajoutent des bonus inférieurs à 1 million. Furuhashi a signé un contrat de trois ans avec son nouveau club.