OM Mercato : Medhi Benatia s’intéresse à ce talent venu d’Arabie saoudite

L’OM aurait jeté son dévolu sur un jeune milieu de terrain argentin.

Dans l’optique de renforcer encore plus son équipe avec la Ligue des Champions cette saison, l’OM regarde du côté de l’Arabie Saoudite. En effet, selon TNT Sports, Ezequiel Fernández (22 ans), ancien joueur de Boca Juniors et Tigre, est en train de susciter un vif intérêt en Europe, notamment de la part de l’Olympique de Marseille.

Après une saison remarqué en Arabie Saoudite avec Al Qadsiah (1 but et 4 passes dé en 37 matchs), où il est devenu une pièce maîtresse du milieu de terrain, le jeune milieu ambidextre pourrait bientôt faire ses débuts dans un championnat européen majeur. Alors que la Real Sociedad s’était rapidement positionnée pour le recruter, l’OM est venu s’immiscer dans la course, cherchant à renforcer son effectif avec ce talent prometteur.

Fernández ne veut pas se précipiter

Fernández, qui a disputé les JO 2024 avec l’Argentine, semble prêt à relever un nouveau défi, cette fois-ci sous le maillot marseillais. Sous contrat avec Al Qadsiah jusqu’en 2029, il avait été recruté pour 18 millions d’euros, et souhaite néanmoins préparer son départ avec soin, évitant toute précipitation.

L’OM, conscient de cette volonté, travaille à finaliser un transfert qui pourrait marquer un tournant dans la carrière d’‘Equi’, tout en apportant un renfort jeune, technique et polyvalent à son effectif. Avec cette arrivée, Marseille pourrait bien frapper un grand coup sur le marché des transferts cet été, et ainsi inclure un nouvel argentin dans son groupe, en plus de Rulli, Balerdi et Medina.