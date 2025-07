PSG – Bayern Munich : Donnarumma sort du silence pour Musiala et répond à Neuer

Pour la première fois depuis la grave blessure de Jamal Musiala lors de PSG – Bayern Munich (2-0), Gianluigi Donnarumma s’est véritablement exprimé.

Lors du quart de finale de la Coupe du monde des Clubs entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, remporté par les Parisiens (2-0), Jamal Musiala s’est gravement blessé après un contact avec Gianluigi Donnarumma. Victime d’une fracture du péroné gauche et d’une luxation de la cheville, le milieu offensif bavarois sera absent des terrains pendant plusieurs mois. Gianluigi Donnarumma, qui s’est jeté dans les pieds de Jamal Musiala pour empêcher l’international allemand de tenter sa chance, a été pointé du doigt après cette blessure, et notamment par Manuel Neuer. Le gardien du Bayern n’a pas manqué d’accabler son compère son après le match.

« Je suis très choqué »

Deux jours après le match, Gianluigi Donnarumma est sorti du silence après la grave blessure et les déclarations de Manuel Neuer. « Je suis très choqué par ce qui s’est passé, je n’avais vraiment pas l’intention de blesser Musiala », a confié ce lundi le portier parisien à la Gazzetta dello Sport après avoir déjà écrit dimanche un message de soutien à Jamal Musiala sur les réseaux sociaux.

L’agent de Gianluigi Donnarumma, Vincenzo Raiola, s’est aussi exprimé sur cet incident. « Il ne voulait pas faire comme si de rien n’était. Gigio est un garçon très sensible. Il n’aurait pas supporté la scène et a préféré s’éloigner pour laisser les médecins s’occuper au mieux de Musiala. Une fois revenu dans le vestiaire, il a même allumé son téléphone. Depuis toutes ces années que nous travaillons ensemble, il ne l’a jamais fait. D’habitude, il l’éteint une heure avant le coup d’envoi pour se concentrer sur le match et le rallume après. Cette fois, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il était secoué et qu’il ne l’avait pas fait exprès. »