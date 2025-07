Mercato FC Nantes : nos 11 pour maintenir Nantes en Ligue 1 !

🟡🟱 Louis Chrestian et RaphaĂ«l Nouet imaginent chacun leur 11 idĂ©al pour la saison prochaine du FC Nantes ! Dans cette projection 100 % mercato, ils combinent rumeurs crĂ©dibles, bons coups Ă tenter et idĂ©es malignes pour bĂątir deux Ă©quipes capables de relancer les Canaris en Ligue 1 et viser plus haut. Qui a visĂ© juste ? Quelle stratĂ©gie vous semble la plus rĂ©aliste ou la plus ambitieuse ? C’est Ă vous de trancher !