OM Mercato : Un buteur à 40 M€ s’est révélé loin de Marseille !

Passé à l’OM sans succès il y a trois ans, Luis Suarez pourrait remplacer le très prolifique Viktor Gyokeres au Sporting Portugal. A condition que le club de Lisbonne accepte de payer le montant demandé par Almeria…

Le Sporting Portugal devrait transférer ces prochains jours Viktor Gyökeres, priorité d’Arsenal, qui cherche un buteur. L’international suédois, auteur de 43 buts toutes compétitions confondues la saison passée, souhaite quitter les Leões cet été et la barre a été placée à 70 millions d’euros. En cas de transfert, A Bola croit savoir que la piste privilégiée par le Sporting mène à Luis Suárez, l’ancien attaquant de l’OM.

l’OM peut nourrir des regrets

Acheté 10 M€ à Grenade à l’été 2022 par l’OM, le Colombien avait été transféré à Almeria un an plus tard pour 8,5 M€. Il avait inscrit un doublé lors de son premier match sous le maillot phocéen avant de disparaître, incapable de s’imposer en L1. Mais depuis, le Colombien de 27 ans a explosé en deuxième division espagnole avec Almeria où il vient de compiler 27 buts et 8 passes décisives. Sa clause libératoire s’élève à 40 millions d’euros. Et Almeria, où il est sous contrat jusqu’en 2029, certifie qu’il ne partira pas pour un montant inférieur. A suivre…