Revue de presse : le nouveau président du TFC dévoile sa méthode

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Onana, c’est 35 M€ !

Selon le Daily Mail, Manchester United ne serait pas contre vendre son gardien André Onana, mais à un tarif qui risque de refroidir ses courtisans, dont fait partie l’AS Monaco : 35 M€ ! A ce prix-là, il y a certainement mieux sur le marché qu’un portier ayant commis un nombre incalculable de boulettes depuis son arrivée chez les Red Devils il y a deux ans. Pour rappel, l’ASM a également sondé l’Allemand du FC Barcelone Marc-André ter Stegen.

RC Strasbourg : 2 gardiens dans le viseur

Dorde Petrovic retourné de son prêt à Chelsea, Strasbourg cherche un gardien pour la saison prochaine. Selon Mohamed Toubache-Ter, deux profils auraient retenu l’attention des dirigeants alsaciens : Mike Penders (Chelsea) et Daniel Peretz (Bayern Munich).

FC Lorient : Talbi envisage de rester mais…

Dans un entretien à L’Equipe, le défenseur tunisien Montassar Talbi (27 ans) a expliqué envisager l’avenir du côté de Lorient mais qu’il ne dirait pas non à une nouvelle expérience : « On sait que chaque été, il y a toujours de l’agitation. Je suis toujours sous contrat avec Lorient (jusqu’en 2027). On a le centenaire, je suis en Ligue 1 dans un Championnat où je peux me montrer et jouer contre la crème de la crème en France. Après, je suis ambitieux et compétiteur, il y a des choses qu’on ne contrôle pas. Cela dépendra des projets proposés, et aussi des clubs qui peuvent solliciter Lorient. Et après, on va étudier tout ça tranquillement. Il est certain que je suis dans une année importante avec une CAN à jouer (au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026) et peut être aussi une Coupe du monde (la Tunisie est leader de son groupe des éliminatoires à quatre journées de la fin). Il faudra voir en fonction des différents projets… et aussi du club de Lorient, de leurs envies, ce qu’ils attendent ou pas. Ce sont donc des paramètres que je ne contrôle pas. Là, je reste concentré et focus sur ma prépa pour bien commencer ma saison, et puis on verra ».

FC Metz : Diallo ciblé par deux clubs anglais

Selon Foot Mercato, l’ailier gauche du FC Metz Papa Amadou Diallo a fait l’objet d’une même offre de 5 M€ de la part des clubs anglais de Watford et Norwich, qui évoluent en Championship.

TFC : Olivier Cloarec dévoile sa méthode

Nouveau président du TFC, Olivier Cloarec a tenu une conférence de presse hier mardi. Il a notamment expliqué au sujet de son prédécesseur Damien Comolli : « Le travail a été considérable depuis 2020. Les comparaisons n’ont pas vraiment de sens, car tout le monde a des qualités et des défauts. On a un mode de fonctionnement certainement différent avec Damien. Mais on se rejoint sur la performance. Il est probablement plus axé sur le sportif. Moi, je suis passionné de foot depuis 40 ans, mais j’aime être en soutien et à l’écoute d’un directeur sportif, d’un coach et d’un staff avec les joueurs. J’ai un réseau dans le foot assez conséquent. Le message que je passe à Carles Martínez Novell et Viktor Bezhani : je suis à vos côtés, je suis là pour les épauler ».

AJ Auxerre : un ailier ghanéen prêté par Brighton

L’AJA a officialisé hier le prêt du jeune Ibrahim Osman en provenance de Brighton. Cet ailier gauche ghanéen de 20 ans évoluait la saison dernière au Feyenoord, où les Seagulls l’avaient déjà envoyé en prêt. Il n’a pas réussi à s’y faire une place de titulaire, étant le plus souvent remplaçant d’Igor Paixao, qu’il pourrait croiser en Ligue 1 puisqu’il est courtisé par l’OM.