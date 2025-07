LOSC Mercato : un partenaire d’Haaland pour succéder à Gudmundsson

Après avoir vendu Gabriel Gudmundsson à Leeds pour 12 M€, le LOSC serait sur les traces d’un autre Scandinave pour lui succéder dans le couloir gauche de sa défense.

🟨 Négociation en cours

Vingt-quatre heures seulement après avoir officialisé la vente de Gabriel Gudmundsson à Leeds United pour un montant avoisinant les 12 M€, le LOSC est sur le point de finaliser l’arrivée d’un nouveau latéral gauche. Et lui aussi arrive de Scandinavie puisque, selon BT Sporten relayé par Foot Mercato, le Norvégien David Moller Wolfe (23 ans) est ciblé.

Pas encore d’accord

Partenaire d’Erling Haaland en sélection, où il compte 12 capes (pour un but), Wolfe évolue actuellement à l’AZ Alkmaar, en première division néerlandaise. Il sort d’une saison aboutie avec 3 buts et 8 passes décisives en 47 matches, ce qui dessine le portrait d’un joueur porté sur l’offensive. Selon le média, les discussions sont bien engagées avec les trois parties mais il n’y a pas encore d’accord.

« Le coup d’œil de But FC »

« Les dirigeants lillois apprécient visiblement les défenseurs venus du Nord et on peut les comprendre car ils sont généralement solides et très travailleurs. Si, en plus, ils sont efficaces offensivement, comme cela semble être le cas de David Moller Wolfe, il n’y a pas à hésiter ! »