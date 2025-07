OM Mercato : un crack de 17 ans prêt à succéder à Greenwood ! 

Révélation de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U17, le jeune attaquant malien Mohamed Dhiarrah (17 ans) attise les convoitises de plusieurs clubs européens, parmi lesquels figure l’Olympique de Marseille.

Mohamed Dhiarrah est en train de se faire un nom au-delà du continent africain. À 17 ans, l’ailier droit formé au centre Salif Keita de Bamako fait saliver plusieurs clubs du Vieux Continent et selon Africafoot, l’OM aurait même déjà initié des discussions concrètes avec le Djoliba AC, son club formateur, pour tenter de boucler rapidement son arrivée.

Concurrence venue de Turquie et de la Ligue 1

L’OM serait même prêt à proposer un contrat de cinq ans à l’international cadet, preuve de la confiance accordée à son potentiel. Mais Marseille n’est pas seul sur le dossier. L’AS Monaco, toujours très actif sur le marché des jeunes talents, s’est également positionné. Tout comme les clubs turcs de Fenerbahçe et Beşiktaş, qui auraient proposé au joueur un essai d’un mois afin de l’évaluer de plus près avant de passer à l’action.

Une stratégie plus prudente que celle de l’OM, qui cherche à aller vite pour ne pas se faire doubler. Les négociations avec le Djoliba AC sont en cours, mais rien n’est encore finalisé. L’entourage du joueur souhaiterait une garantie de temps de jeu à moyen terme, élément qui pourrait peser dans le choix final.

Un profil percutant

Percutant, vif et technique, Dhiarrah a brillé lors de la CAN U17 avec les Aiglonnets maliens. Son explosivité sur le flanc droit et sa capacité à éliminer dans les petits espaces ont séduit de nombreux scouts européens. À Marseille, il pourrait dans un premier temps intégrer la réserve ou le groupe Elite, avant d’être progressivement amené à côtoyer les pros.

L’OM, qui continue de scruter le continent africain pour renforcer son vivier de jeunes joueurs, espère donc tenir là un futur grand nom du football malien. Reste à convaincre le joueur, son club et à distancer une concurrence de plus en plus pressante. Le dossier Dhiarrah est lancé.