PSG Mercato : une bombe signée Barcola va éclater après le Mondial des Clubs 

Alors que le mercato bat son plein et que le Paris Saint-Germain s’active sur plusieurs dossiers, Bradley Barcola (22 ans) voit son avenir au sein de la capitale se préciser.

🟧 Piste crédible

S’il ne sait pas encore s’il sera titulaire contre Chelsea en finale du Mondial des Clubs (21h). Bradley Barcola n’est pas plus avancé au sujet de son avenir personnel. Selon les informations du célèbre journaliste Fabrizio Romano, la direction du PSG s’apprête à dissiper ses doutes et serait enfin prête à entamer prochainement les discussions pour un nouveau contrat avec l’ailier français.

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Barcola a su convaincre Luis Enrique et le staff technique de son potentiel. Malgré une saison où son temps de jeu est resté limité, notamment à cause de la forte concurrence à son poste, le club est unanime sur son talent et son importance dans le projet sportif à moyen terme.

Le PSG veut verrouiller Barcola à tout prix

Toute la direction du PSG, ainsi que le staff technique, ont d’ailleurs clairement exprimé dès le début du mercato leur volonté de conserver le jeune attaquant. Alors que le Bayern Munich s’était positionné récemment, le nouveau contrat de Barcola devrait donc être discuté dans les prochaines semaines. Ces négociations seront essentielles pour fixer les contours d’un engagement long terme, qui devrait inclure une revalorisation salariale à la hauteur des performances et de la montée en puissance du joueur.

Le PSG veut ainsi éviter de revivre le scénario de certains jeunes joueurs partis trop tôt ou à moindre coût. Reste à savoir si les négociations aboutiront rapidement et sous quelles conditions. Mais une chose est sûre : le PSG a clairement affiché sa volonté de bâtir autour de lui.