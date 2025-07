OM Mercato : un club de L1 va souffler Mitchel Bakker aux Phocéens

Annoncé dans le viseur de l’OM au début du mercato, le latéral gauche néerlandais Mitchel Bakker (25 ans) va bien quitter l’Atalanta Bergame et venir en France, mais plutôt pour retrouver son ancien club.

🟨 Négociation en cours

Cette piste qui remonte à un peu plus d’un mois et dont on n’a plus entendu parler, du côté de Marseille, depuis. Alors que l’avenir de Quentin Merlin est des plus incertains, lui qui aurait des touches en Angleterre, l’OM cherchait un latéral gauche et s’était penché sur Mitchel Bakker. En échec à l’Atalanta Bergame, le Néerlandais envisage de quitter la Dea, qui l’a prêté la saison passée au LOSC. Mais s’il devrait bien revenir en France, lui qui a également fait un passage au PSG (2019-21), ce ne sera pas du côté de Marseille.

Il va revenir à Lille

Selon Nicolo Schira, c’est au LOSC que Bakker va s’engager. Le journaliste italien précise que les négociations entre les Dogues et l’Atalanta ont débuté il y a plus d’un mois. Bruno Genesio a été très satisfait des services du latéral gauche, qu’il a utilisé à 35 reprises toutes compétitions confondues, que ce soit en défense ou un cran plus haut au milieu de terrain. Les modalités du transfert (ou du prêt) n’ont pas filtré mais la valeur de Bakker est estimée à 7 M€ par Transfermarkt.

Pour l’OM, il ne s’agit pas d’un coup dur dans la mesure où Roberto De Zerbi envisagerait de faire jouer Facundo Medina dans le couloir gauche la saison prochaine. Sans parler du fait que Quentin Merlin est toujours marseillais à l’heure actuelle et que les rumeurs de départ le concernant se sont largement estompées.

« Le coup d’œil de But FC »

« La piste Bakker n’était guère emballante vu les noms qui circulent à l’OM depuis le début du mercato. Il s’agit certes d’un joueur de devoir mais assez limité au regard des ambitions du club phocéen. »