Alors que le dossier Valentin Rongier continue de créer des remous en interne, la situation d’Azeedine Ounahi commence à provoquer de la crispation au sein de l’Olympique de Marseille.

Du côté de l’OM, la priorité est claire : vendre des joueurs, et vite, afin de rééquilibrer les comptes et donner un peu plus de marge de manœuvre à la cellule de recrutement. Selon L’Équipe, la direction s’est engagée auprès de Frank McCourt à une gestion prudente pour cette nouvelle saison, après un exercice 2024-2025 fort dispendieux. Mais pour l’instant, les dossiers de sorties peinent à avancer, et la tension monte doucement à la Commanderie.

Ounahi crispe l’OM

Parmi les partants les plus probables figure Amine Harit. Le milieu offensif marocain, apprécié pour sa technique mais souvent irrégulier, ne fait plus vraiment partie des plans de Roberto De Zerbi. Son profil est proposé un peu partout, mais aucune offre concrète n’a encore été transmise à l’OM. Le joueur, lui, se montre ouvert à un départ.

La situation est plus compliquée pour Azzedine Ounahi. Le club est clairement décidé à s’en séparer, et son nom circule depuis plusieurs semaines en Espagne, en Arabie saoudite ou encore en Turquie. Mais à chaque fois, le joueur a refusé les projets qui lui ont été présentés. Son intransigeance commence sérieusement à agacer en interne, où certains commencent à parler d’un « blocage volontaire » pour forcer une situation plus favorable.

Rongier ne convainc pas la Juve

Autre dossier épineux : celui de Valentin Rongier. L’ancien capitaine de l’OM, qui fêtera ses 31 ans en décembre, n’a pas donné suite à la dernière proposition de prolongation envoyée par l’OM. Le club l’a donc placé sur la liste des joueurs transférables. L’ancien Nantais dispose d’une belle cote en Serie A, et son nom a été évoqué du côté de la Juventus, où Igor Tudor, son ancien entraîneur à Marseille, verrait d’un bon œil sa venue. Mais du côté de Turin, la direction sportive n’est pas vraiment convaincue par ce profil. Le Croate, qui a récemment écarté la piste Franck Kessié (Al-Ahli) faute de consensus autour du joueur, peine lui aussi à imposer ses choix.

L’OM avait envisagé un échange incluant Rongier et Timothy Weah, histoire de débloquer un deal gagnant-gagnant. Mais cette option a été rapidement écartée par la Juventus, peu emballée à l’idée de récupérer un joueur jugé trop peu décisif sur le plan offensif. En attendant, Benatia cherche toujours des solutions pour alléger l’effectif et faire respirer un mercato qui reste, à ce stade, trop bloqué pour les ambitions du club.