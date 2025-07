OM Mercato : De Zerbi a tranché entre Paixao et Fofana (OL)

Après avoir rapidement bouclé ses trois premières recrues estivales – Angel Gomes, Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’Olympique de Marseille poursuit ses grandes manœuvres sur le marché des transferts.

🟨 Négociation en cours

Dans le secteur offensif, la priorité de l’OM n’a pas changé : il s’agit toujours d’Igor Paixao. L’ailier brésilien de 25 ans, révélation du Feyenoord Rotterdam ces deux dernières saisons, plaît énormément au staff marseillais pour sa capacité à percuter, à déséquilibrer les blocs adverses et à se montrer décisif dans les derniers mètres. Selon L’Équipe, l’OM a déjà formulé deux offres concrètes pour tenter de convaincre le club néerlandais : une première d’environ 16 millions d’euros, rapidement rejetée, puis une seconde bien plus consistante, autour de 28 millions d’euros (dont 23 en base fixe et 5 en bonus).

Du côté du joueur, les discussions ont rapidement tourné à l’avantage du club marseillais. Paixao aurait donné son accord de principe pour un contrat de cinq saisons, séduit par le projet De Zerbi et la possibilité de découvrir la Ligue 1 dans un environnement bouillant comme celui du Vélodrome. Reste à finaliser les derniers détails entre les deux clubs, mais plusieurs sources proches du dossier assurent que les positions continuent de converger positivement.

Benatia a rencontré le clan Paixao

Un petit bémol est toutefois venu perturber ce dossier ces derniers jours. Lundi après-midi, le Feyenoord a communiqué sur la blessure musculaire contractée par Paixao lors d’un entraînement jeudi dernier. Le joueur devrait manquer plusieurs semaines de compétition, et donc le début de la saison, que ce soit aux Pays-Bas ou sous d’autres couleurs. « Igor Paixao souffre d’une blessure musculaire et devra se remettre en forme pendant plusieurs semaines », a indiqué le club néerlandais. L’OM a rapidement sollicité des précisions médicales, mais malgré ce contretemps physique, le club reste confiant et déterminé à conclure l’opération.

Fofana en plan B

Le staff médical marseillais a d’ailleurs commencé à étudier le dossier de près, afin de ne prendre aucun risque. Hier, des photos d’une rencontre entre Benatia et le père de Paixao ont fuité, ce qui prouve que les deux parties parlent le même langage. Parallèlement à cette piste prioritaire, l’OM reste attentif à d’autres profils en cas d’échec ou de retard prolongé dans le dossier Paixao. Parmi les alternatives, le nom de Malick Fofana circule depuis plusieurs semaines. L’ailier de l’Olympique Lyonnais, jeune international belge de 20 ans, plaît beaucoup en interne pour sa vivacité et son potentiel de progression. Benatia connaît bien ses agents puisqu’il avait collaboré avec eux lors du transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan.