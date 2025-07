L’Olympique de Marseille va devoir rayer un nom de sa liste : Johan Bakayoko (22 ans) ne viendra pas sur la Canebière. Le jeune ailier belge du PSV Eindhoven prend la direction du RB Leipzig.

Le début de semaine ne commence pas de la meilleure des manières pour l’OM. Alors qu’Igor Paixao s’est blessé avec le Feyenoord Rotterdam, Medhi Benatia pourrait avoir perdu une autre piste dans le domaine offensif : Johan Bakayoko.

Bakayoko à Leipzig : c’est signé !

Selon Florian Pletterberg, le transfert est acté : 18 millions d’euros plus 4 millions de bonus pour convaincre le PSV de lâcher sa pépite. Leipzig a frappé vite et fort. Le joueur passera sa visite médicale ce mercredi, avant d’être officiellement présenté par le club allemand.

L’OM pris de vitesse

L’OM suivait le joueur de très près. Bakayoko était même ciblé pour venir renforcer les ailes avant le coup dur Paixao. Mais Marseille s’est fait doubler. Leipzig, en embuscade, a avancé ses pions plus rapidement. Résultat : le joueur a dit oui à la Bundesliga. Et du côté de la Commanderie, on appréciait le profil du Belge : percutant, rapide, technique. Exactement ce qui manque à Roberto De Zerbi dans ce secteur de jeu. Mais désormais, le staff va devoir se tourner vers d’autres pistes. Et vite. Car le début de saison approche, et les options offensives s’amenuisent… surtout si elles se blessent.