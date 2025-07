RC Lens Mercato : c’est officiel pour cette nouvelle recrue !

Programmée, l’arrivée de Samson Baidoo au RC Lens est désormais officielle.

Le Racing Club de Lens vient d’officialiser la signature de Samson Baidoo, le défenseur international autrichien de 21 ans du RB Salzbourg. Le colosse de 1,90 m, qui évoluait à Salzbourg depuis 2018, et qui avait été prêté pour deux saisons au FC Liefering entre 2021 et 2023, s’est engagé pour cinq ans et pour un transfert estimé à 8 millions d’euros bonus compris.

Contrat longue durée pour Baidoo à Lens

« À 21 ans, il cumule déjà près de 120 matches dont 16 en Ligue des champions et une sélection avec l’Autriche. Parvenir à l’attirer chez nous est un vrai plaisir », a commenté Jean-Louis Leca, le directeur sportif des Sang et Or. Après avoir vu partir Abdukodir Khusanov à Manchester City et Kevin Danso à Tottenham cet hiver ainsi que Facundo Medina à l’OM, le RCL avait besoin de renforcer sa défense. C’est ce qu’il vient de faire avec cette signature, qui fait suite à celle de Matthieu Udol en provenance du FC Metz.