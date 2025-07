FC Barcelone Mercato : Deco accélère pour ce retour surprise, mais…

L’idée d’n retour de Xavi Simons au FC Barcelone se précise. Mais l’opération serait trop compliquée…

La saison passée, Xavi Simons (22 ans) a peu brillé avec RB Leipzig et la sélection néerlandaise. De fait, la cote de l’ancien joueur du Barça et du PSG a chuté. Acheté pour 80 M€, le milieu de terrain, dont le comportement de diva agace en Allemagne, ne sera pas retenu en cas de proposition jugée convenable.

Le Barça a rencontré les agents de Xavi Simons

Reste à trouver preneur. Manchester United a aussi été cité mais Xavi Simons n’est prêt à quitter Leipzig que pour un club qui disputera la prochaine Ligue des champions. Bild a évoqué un intérêt de Newcastle et mardi, Sport révélait que le FC Barcelone avançait ses pions. Ce que confirme le quotidien catalan ce jeudi. Une rencontre aurait même au lieu aujourd’hui entre Deco et les agents de Simons, passé par la Masia entre 2010 et 2019. Mais Sport estime que l’opération a peu de chances d’aboutir car Leipzig demande 70 millions d’euros, un moment trop important pour les finances actuels du Barça. Et c’est vers l’Angleterre que Simons pourrait se diriger. A suivre…