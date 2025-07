LOSC Mercato : une recrue pouvait en cacher une autre chez les Dogues !

Après le jeune Matah, le LOSC officialise la signature attendue du Portugais Félix Correia ce jeudi.

Angel Yondjo Matah (18 ans) jeune talent camerounais passé par l’Ecole de Football Brasseries du Cameroun, est un joueur du LOSC. C’est ce qu’a annoncé le club nordiste ce jeudi en début d’après-midi. International U20 avec les Lions Indomptables, Matah a paraphé un contrat de 5 ans avec les Dogues.

Un contrat de 4 ans au LOSC pour Correia

Et en ce début de soirée, le LOSC annonce également l’arrivée de Félix Correia (24 ans), en provenance de Gil Vicente FC (Liga Portugal). L’ancien international espoir portugais a paraphé un contrat de quatre saisons. Son arrivée chez les Dogues était programmée puisqu’il était présent depuis hier dans le Nord. «Nous sommes heureux d’avoir pu aujourd’hui finaliser et officialiser l’arrivée de Félix Correia au LOSC, a commenté Olivier Létang. C’est un joueur que nous suivions de près et qui nous a convaincus par ses performances avec son club. Nous sommes persuadés que ses qualités humaines vont lui permettre de s’intégrer rapidement à notre groupe, et qu’il apportera sur le terrain des qualités différentes et complémentaires à notre collectif. »